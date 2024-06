Stars Paloma Faith: Kein Bock mehr auf Dating-Apps

Paloma Faith at the BRIT Awards - FAMOUS - Feb 2020 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.06.2024, 10:00 Uhr

Paloma Faith hat alle ihre Dating-App-Profile gelöscht.

Die 42-jährige ‚Upside Down‘-Sängerin heiratete 2017 den französischen Künstler Leyman Lahcine (36). Sie bekamen zwei gemeinsame Töchter, bevor sie sich 2022 nach neun gemeinsamen Jahren trennten. Nun hat sie erzählt, wie sie sich von Dating-Seiten zurückgezogen hat, da sie es satt hatte, dass Männer auf diesen Plattformen nur nach Sex suchen.

Sie sagte im Podcast ‚Dirty Mother Pukka‘: „Ich war auf allen Dating-Seiten und habe sie gelöscht, weil ich mich so entmutigt fühle. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute dort nicht nach Beziehungen suchen. Sie suchen nur nach einem einfachen Weg, die Sexindustrie komplett zu ruinieren und es kostenlos zu bekommen.“ Paloma fügte hinzu, dass sie mit ihrem berühmten Gesicht ohnehin Schwierigkeiten habe, sich zu verabreden, und fügte hinzu: „Ich denke, jeder, den ich mag, wird mich treffen wollen, und das nicht immer aus dem richtigen Grund. Die andere Sache, die ich kennengelernt habe, ist, dass ich geghostet werde. Ich dachte mir: ‚Wir wissen bereits, dass ich weit außerhalb deiner Liga bin und du ghostest mich! Was ist los?‘“

Paloma gab Anfang des Jahres zu, dass die Kinder mit Leyman der Grund für ihre Trennung waren, da sie Schwierigkeiten hatte, ihm die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken wie damals, als sie noch keine Mutter war. Die Sängerin, die im Dezember 2016 ihre erste Tochter bekam, gefolgt von ihrer zweiten im Februar 2021, sagte gegenüber ‚The Independent‘: „Entweder wächst man zusammen, passt sich aneinander an und füllt die Lücken, wo es leer ist – oder eine Person wächst und die andere bleibt gleich. Und ich denke, für mich war es eine so massiv lebensverändernde Erfahrung, Mutter zu werden, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben mehr als nichts brauchte – und der expandierbare Schaumstoff war einfach nicht da. Unsere Beziehung endete, weil wir diese Kinder haben. Und ich denke, das hat sich gelohnt.“