Musik Paloma Faith: Klare Ansage bei ihrem ersten Treffen mit ihrem Plattenlabel

Bang Showbiz | 11.04.2024, 13:30 Uhr

Paloma Faith erzählte, dass sie bei ihrem ersten Treffen damit aufhörte, ihrem Plattenlabel ihre Musik vorzuspielen.

Die 42-jährige Sängerin hatte im Jahr 2009 einen Vertrag mit Epic Records abgeschlossen und veröffentlichte seitdem sechs Studioalben.

Sie erklärte jedoch, dass sie es „unhöflich“ fand, dass die großen Plattenchefs bei ihrem ersten Vorsprechen nur an ihren Telefonen waren. In einem Gespräch im ‚Great Company with Jamie Laing‘-Podcast enthüllte der Star: „Ich sagte zu ihnen, dass ich ihnen keine Musik vorspielen werde, bis sie damit aufhören, SMS zu schreiben. Nun, sie kamen wegen einer Show, um die sie mich gebeten hatten. Und dann war er es. Ich habe gerade gesungen, er hing an seinem Telefon und dann habe ich aufgehört, er meinte: ‚Warum hast du aufgehört?‘ Und ich habe ihm gesagt, dass das nicht nur für mich unhöflich ist. All diese Musiker spielen dir etwas vor. Und wir alle machen das. Und du guckst nur auf dein Telefon. Und du bist derjenige, der mich darum gebeten hat. Ich muss also gar nicht hier sein. Er sagte: ‚Oh, okay. Es tut mir leid.‘ Und ich sagte: ‚Nun, wir fangen an, wenn du mit dem Schreiben deiner Nachricht fertig bist.‘ Und dann meinte er: ‚Okay.‘ Also habe ich wieder von vorne angefangen. Und dann sagte er, er sei ein wenig in der Defensive gewesen. Und dann meinte er: ‚Du klingst so wie Amy Winehouse. Was wirst du dagegen machen?‘ Das ist damals gewesen. Und ich meinte, denk mal darüber nach und dann habe ich ihm ungefähr sechs weiße Indie-Boybands genannt. Die klangen und sahen für mich alle gleich aus.“