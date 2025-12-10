Stars Pamela Anderson erwägt Namensänderung

Pamela Anderson - Glamour Women of The Year Awards 2024 - Raffles - London - October 1 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2025, 14:00 Uhr

Pamela Anderson „möchte ihren Namen ändern“, um ihr finnisches Erbe anzunehmen.

Die 58-jährige Schauspielerin hat verraten, dass sie oft den Namen ihres verstorbenen finnischen Großvaters Herman Hyytiäinen zurückhaben möchte, der geändert wurde, als die Familie nach Kanada kam.

Sie erzählte der skandinavischen ‚Vogue‘: „Manchmal möchte ich nicht Pamela Anderson sein. Ich möchte Pamela Hyytiäinen sein. Ich würde gerne meinen Namen ändern, aber sie lassen mich nicht.“ Die ‚Baywatch‘-Darstellerin, die ihren Großvater als „den Menschen, der mir in meinem Leben am nächsten stand“ beschrieb, erinnerte sich daran, wie Herman ihr als junges Mädchen Finnisch beibrachte, aber damals glaubte sie, es sei eine mythische Sprache, die nur sie beide beherrschten. Nachdem er starb, als sie etwa 11 Jahre alt war, verlor sie jedoch die Fähigkeit, diese Sprache fließend zu sprechen. Sie fügte hinzu: „Es ist irgendwie mit ihm verschwunden.“

2007 besuchten sie und ihr Vater Finnland, um ihre Verwandten zu besuchen, und sie wollte unbedingt „diese Verbindung“ zu dem Land spüren, von dem ihr Großvater ihr in Volksmärchen und Mythen erzählt hatte. „Ich wollte einfach nur dorthin fahren, um diese Verbindung zu spüren. Ich würde gerne wieder nach Finnland zurückkehren, vielleicht mit meinen Söhnen. Um mehr über mich selbst zu erfahren, um diese Seite von mir zu erkunden. Vielleicht werden wir meinen Namen ändern und zurückkehren, um meinen Wurzeln gerecht zu werden. Es fühlt sich fern an, aber es ist ein Teil von mir“, so Anderson.

Das Familienerbe war Pamela schon immer wichtig, die vor drei Jahrzehnten das Anwesen ihrer Großeltern auf Vancouver Island gekauft hat.