Bang Showbiz | 08.07.2025, 08:00 Uhr

Pamela Anderson sprach darüber, dass sie ihren Status als Sexsymbol nicht genießen würde.

Die 58-jährige Schauspielerin festigte in den 90ern mit ihrer Rolle als „C.J.“ Parker in ‚Baywatch‘ ihren Status als Sexsymbol, doch die Aufmerksamkeit, die der Darstellerin damals zuteilwurde, habe Pamela nicht wirklich gefallen.

Anderson erzählte in einem Auftritt im ‚How To Fail With Elizabeth Day‘-Podcast: „Ich mag es nicht, ein Sexsymbol zu sein. Ich meine, ich finde es nicht besonders sexy. Wir alle streben danach, in unseren Beziehungen sexy zu sein, aber sexy für die Welt zu sein ist, ich weiß ja nicht.“ Pamela fügte hinzu, dass sie sich zwar nicht „beschweren“ möchte, betrachte ihren Status als Sexsymbol jedoch als einen „Teufelskreis“. Der Star enthüllte: „Es hat mir viel Aufmerksamkeit eingebracht, die mir gar nicht gefiel. Ich sage das nur ungern, weil ich mich nicht beschwere, aber ich finde, dass es ein Teufelskreis ist: Man präsentiert sich der Welt so und bekommt die eine oder andere Aufmerksamkeit zurück.“ Die Prominente hat sich in den vergangenen Jahren bei ihren Auftritten auf roten Teppichen für einen ungeschminkten Look entschieden und sei heute lieber „natürlicher“. Anderson erklärte: „Es kann manchmal sogar beängstigend sein, dass ich kein Make-up trage und ich in diesem Alter bin, in dieser Phase meiner Karriere. Ich fand es wichtig für mein Privatleben, natürlicher zu sein.“