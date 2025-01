Stars Pamela Anderson: Kein Kontakt mit Tommy Lee

Pamela Anderson - Glamour Women of The Year Awards 2024 - Raffles - London - October 1 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.01.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin gesteht, dass derzeit Funkstille zwischen ihr und dem Mötley Crüe-Rocker herrscht.

Pamela Anderson hat den Kontakt zu ihrem Ex-Mann Tommy Lee verloren.

Die ‚Baywatch‘-Darstellerin führte von 1995 bis 1998 eine turbulente Ehe mit dem Mötley Crüe-Rocker, bevor sie sich scheiden ließen. Durch die Veröffentlichung eines Sex-Tapes geriet die Beziehung des Paars in die Schlagzeilen.

In der ‚Sirius XM‘-Show ‚Radio Andy‘ verrät die Schauspielerin nun gegenüber Andy Cohen, dass sie keinen Kontakt mehr mit Tommy hat: „Ich meine, wir haben früher viel mehr geredet, in letzter Zeit leider nicht mehr.“

Pamela hofft, dass sich ihr Verhältnis zu ihrem Ex-Mann verbessern wird, da ihr Sohn Dylan bald heiratet. „Ich wünschte, wir hätten im Moment ein besseres Verhältnis zueinander. Mein jüngster Sohn ist verlobt und wir werden zusammen Enkelkinder haben“, gesteht sie.

Die Blondine zeigt sich aber überzeugt davon, dass die Funkstille zwischen ihr und Tommy „nur eine Art Moment im Moment“ sei. Das Verhältnis zu ihrem Ex werde „irgendwann wieder in Ordnung“ sein.

Neben Dylan haben die Schauspielerin und der Musiker den 27-jährigen Sohn Brandon. In ihren 2023 erschienenen Memoiren ‚In Liebe, Pamela‘ sprach sie offen über ihre Scheidung von Tommy und sagte, das Ende ihrer dreijährigen Ehe sei der „härteste, tiefste und schwierigste Punkt“ in ihrem Leben gewesen. Pamela, die bereits vier Mal verheiratet war, betonte, dass ihre Ehe mit Tommy das einzige Mal war, in dem sie „wirklich verliebt“ war. Nach der Scheidung sei der Star „niedergeschmettert“ und „am Boden zerstört“ gewesen.