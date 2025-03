Stars Lala Kent konnte nach Trennung von Randall Emmett nicht essen

Lala Kent - Paris Grand Opening April 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.03.2025, 11:46 Uhr

Lala Kent ging es nach ihrer Trennung von Randall Emmett „nicht gut“.

Die 34-jährige Reality-Darstellerin hat enthüllt, dass sie wegen des Liebeskummer sogar nichts mehr Essen konnte und ihr Gewicht nach der Trennung von Randall auf nur noch 40 Kilo gesunken war.

Während eines Auftritts im Podcast ‚When Reality Hits‘ erzählte Lala: „Ich war auf 40 Kilo runter. Ich konnte nicht essen. Mir ging es nicht gut. Das war die schrecklichste Zeit meines Lebens.“ Die blonde Schönheit, die mit Randall die Tochter Ocean (4) hat, hat jedoch das Gefühl, dass sie ihre Probleme jetzt überwunden hat. Lala, die sich 2021 von Randall trennte, erklärte: „Es ist wie: ‚Du bist okay. Diese Zeit deines Lebens ist vorbei, und du bist auf der anderen Seite.‘ Es ist vorbei. Es ist vollbracht. Das fühlt sich so gut an.“ Der Reality-Star freut sich auch, dass Randall kein prominenter Teil ihres Lebens mehr ist. Sie sagte: „Ich liebe es, zu sagen: ‚Du bist das Problem von jemand anderem.‘ Ich muss nie wieder mit ihm zu tun haben!“

Im Gegensatz dazu enthüllte Lala im November, dass sie eine produktive Co-Parenting-Beziehung mit Randall hat. Während eines Auftritts bei ‚Watch What Happens Live With Andy Cohen‘ erklärte Lala: „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir eines gemeinsam haben, und das ist dieses Kind und was das Beste für es ist, und man führt produktive Gespräche. Es ist nicht immer golden.“ Lala, die im September ihr zweites Kind, eine Tochter namens Sosa, per künstlicher Befruchtung zur Welt brachte, und ihr Ex-Partner sind entschlossen, die Interessen ihrer Tochter über alles andere zu stellen. Der ‚Vanderpump Rules‘-Star, der Randall zuvor beschuldigt hat, sie während ihrer gemeinsamen Zeit betrogen zu haben, sagte: „Ich bin eine wirklich lustige Fahrt, weißt du, ich nehme dich mit auf eine Achterbahn. Aber es ist alles gut. Wir kommen immer wieder auf Ocean und ihr Wohlbefinden zurück.“