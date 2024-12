Stars Pamela Anderson: Überwältigt von ihrer Golden-Globe-Nominierung

Pamela Anderson - Glamour Women of The Year Awards 2024 - Raffles - London - October 1 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2024, 09:00 Uhr

Pamela Anderson fühlt sich von ihrer Golden-Globe-Nominierung „überwältigt“.

Die 57-Jährige wurde für ihre Hauptrolle in ,The Last Showgirl‘ für den Preis in der Kategorie ,Beste Leistung einer Schauspielerin in einem Kinofilm – Drama‘ nominiert und Pamela verriet, dass sie sich „dankbar“ für ihre allererste Golden-Globe-Nominierung fühlt.

In einem Statement, das ,People‘ vorliegt, sagte Pamela: „Ich teile diese wunderbare Nominierung mit der ‚The Last Showgirl Family‘, meiner Familie und meinen hart arbeitenden Weggefährten auf dieser interessanten Reise. Es ist nie zu spät zu träumen, neu anzufangen, offen für Möglichkeiten zu bleiben – wir haben nicht alle so viel Glück. Ich wünsche allen meine Liebe und meinen Dank, während ich dieses neue aufregende Kapitel in Angriff nehme.

Pamela hatte zuvor gegenüber ,Entertainment Tonight’ zugegeben, dass es ihr „so schwer“ fiel, sich selbst in ‚The Last Showgirl‘ zu sehen. Auf die Frage, ob es ein lebenslanger Wunsch sei, auf der großen Leinwand zu erscheinen, antwortete Pamela: „Ich weiß nicht, was meine Träume waren. Ich war immer ein sehr fantasievolles Kind. Als ich jünger war, war ich zu schüchtern, um viel zu machen, aber als ich älter wurde, war das etwas, worauf ich wirklich neugierig war, also fing ich an, daran zu arbeiten. Und dann hat mein Leben eine andere Wendung genommen.” Trotzdem ist Pamela mit dem Stand ihrer Karriere zufrieden und meint, dass es sich für sie wie „der Anfang“ anfühlt. Die Schauspielerin sagte: „Ich habe das Gefühl, dass dies das ist, was ich tun soll, also hoffe ich, dass ich noch mehr tun kann. Ich habe das Gefühl, dass dies erst der Anfang meiner Karriere ist.“