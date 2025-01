Sechs neue Folgen von "Dinge gibt's..!" Panagiota Petridou ersetzt Oliver Pocher bei Promi-Spielshow

Panagiota Petridou moderiert die Promi-Spielshow "Dinge gibt's..!" bei RTLzwei. (hub/spot)

SpotOn News | 27.01.2025, 11:52 Uhr

Panagiota Petridou wird neue Moderatorin der RTLzwei-Show "Dinge gibt's..!". Sie wird damit die Nachfolgerin von Oliver Pocher. Er hatte 2024 zwei Folgen des Formats präsentiert.

Der Sender RTLzwei setzt bei seiner Promi-Spielshow "Dinge gibt's..!" erneut auf ein bekanntes Gesicht: Panagiota Petridou (45) wird die Moderation der Sendung übernehmen, wie nun bekannt gegeben wurde. Die 45-Jährige folgt damit auf Oliver Pocher (46), der 2024 zwei Folgen des Formats präsentierte.

Darum geht es in "Dinge gibt's..!"

Nun wird Panagiota Petridou durch die Show führen, in der drei Promi-Duos gegeneinander antreten. RTLzwei will ab 2025 sechs neue Folgen des Formats präsentieren. Die Kandidaten und Kandidatinnen müssen der Sendermitteilung zufolge dann wieder den Wert von teils skurrilen Gegenständen und Dienstleistungen schätzen. Das Team mit den meisten erfolgreichen Schätzungen gewinnt am Ende die Show.

"Panagiota Petridous sympathisch direkte Art steigert die Spielfreude bei den Gästen und macht Lust, mitzuraten", erklärt RTLzwei-Programmdirektor Entertainment Malte Kruber die Wahl der neuen Moderatorin. "Sie ist deshalb die optimale Besetzung für die Moderation der Gameshow."

Für Panagiota Petridou, die bereits seit 2021 "Die Retourenjäger" für den Sender moderiert, ist es ein weiterer Schritt in ihrer TV-Karriere. Ihre "Zocker-Mentalität", die sie bereits als Teilnehmerin in zahlreichen TV-Formaten unter Beweis stellte, macht sie laut Sender zum "perfekten Fit" für die Gameshow.

Panagiota Petridou startete ihre TV-Karriere vor 15 Jahren

Panagiota Petridou, eine ehemalige Autoverkäuferin, startete ihre TV-Karriere bereits im Jahr 2010 mit der VOX-Doku-Soap "Biete Rostlaube, suche Traumauto". Die Sendung moderierte sie bis 2021. Auftritte hatte sie unter anderem auch schon in Shows wie "Das große Promibacken", "Bin ich schlauer als…?", "5 gegen Jauch", "Genial daneben" oder "Die Gegenteilshow".