Musik Paramore: Gemeinsame Tour mit Taylor Swift

Hayley Williams - Paramore

23.04.2024

Hayley Williams ist „so bereit“, mit Taylor Swift auf Tour zu gehen.

Die Band Paramore der 35-jährigen Sängerin wird die ‚Karma‘-Sängerin auf der europäischen Etappe ihrer ‚Eras‘-Konzertreihe unterstützen. Die ‚Misery Business‘-Hitmacherin hat nun die Songwriting-Fähigkeiten gelobt, die ihre Freundin auf ihrem lang erwarteten neuen Album ‚The Tortured Poets Department‘ gezeigt hat.

Am Montag (22. April) teilte Hayley – deren Band Botschafter für den Record Store Day 2024 war – mit, welche Künstler sie am Wochenende gehört habe, darunter Taylor, Beyoncé, Brittany Howard, Rufus Wainwright, Bee Gees, Tierra Whack, Radiohead, The Smile, Blonde Redhead und Idles. Über das neue Album der ‚Anti Hero‘-Sängerin schrieb sie in ihrer Instagram-Story: „Es hat mich allein durch das Geschichtenerzählen gepackt. Jeder von uns kennt diese Art von Trauer! Es ist so beeindruckend für mich, wie spezifisch und farbenfroh Taylors Worte werden, ohne jemals den roten Faden zu verlieren. Ich bin so bereit, Tourkollegen zu sein.“

Hayley und Taylor lernten sich kennen, als sie 2008 beide für den Grammy als beste neue Künstlerin nominiert wurden, und seitdem stehen sie sich nahe. Die ‚Still Into You‘-Sängerin erzählte kürzlich dem ‚People‘-Magazin: „Kurz nachdem wir Freunde geworden waren, wusste Taylor, dass es mir unangenehm war, zur Hochzeit meines Ex zu gehen, also begleitete sie mich, machte einen Spaß daraus und dann ließen wir den Empfang sausen, um in die Cheesecake Factory zu gehen. Sie hat mich kürzlich angerufen, als ich eine schwere Zeit durchmachte, nur um zuzuhören und Witze zu reißen und mir solide Ratschläge zu geben, die natürlich wie perfekt geformte Texte klangen.“