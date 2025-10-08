Stars Paris Hilton: Im Herzen noch immer ein Kind

Bang Showbiz | 08.10.2025, 14:00 Uhr

Paris Hilton liebt es, mit ihren Kindern ins Disneyland und in Spielhallen zu gehen.

Die 44-jährige Hotelerbin, die mit ihrem Ehemann Carter Reum den zweijährigen Phoenix und die knapp zweijährige London großzieht, gab zu, dass sie im Herzen immer noch „ein Kind geblieben“ ist und es ihr zusätzliche Freude bereitet, Dinge durch die Augen ihrer Kinder zu erleben.

Sie erzählte ‚Extra‘: „Mit ihnen macht alles mehr Spaß. Vor allem, weil ich im Herzen noch ein Kind bin, liebe ich es, an Orte wie Disneyland zu gehen und Spaß zu haben, Spielhallen und solche Dinge. Das mit meinen Babys machen zu können und es einfach durch ihre Augen zu sehen, ist, als würde ich alles noch einmal erleben. Es ist so besonders und macht so viel Spaß, und jeder Tag ist einfach ein Geschenk Gottes.“

Hilton beschrieb ihre Kinder als die „süßesten kleinen Engel“ und verriet, dass sie beginnen, ihre Leidenschaften zu teilen. Sie fügte hinzu: „Meine Kinder sind die süßesten kleinen Engel der Welt. Sie lieben Tiere genauso wie ich, das ist einfach die größte Freude überhaupt. Ich bin so glücklich, Mutter zu sein und diese wundervolle Familie zu haben.“

Außerdem erzähle sie stolz, dass ihre Kinder für ihr Alter schon sehr weise sind, da ihr Vater Carter jeden Tag „so viele Aktivitäten“ mit ihnen unternimmt.