Paris Hilton ist 'self-made'.

16.11.2025

Paris Hilton behauptet, sie sei „self-made“.

Die 44-jährige Erbin, deren Eltern Rick und Kathy Hilton gemeinsam ein Vermögen von mehreren hundert Millionen Dollar besitzen, ist stolz auf das, was sie mit ihrer Firma 11:11 Media erreicht hat, die 25 Mitarbeiter beschäftigt und laut ihrer Aussage mit einer Milliarde Dollar bewertet wird. Sie sagte der Zeitung ‚The Times‘: „Ich bin self-made. Ich habe das alles ganz allein geschafft. Niemand hat mir in meinem ganzen Leben jemals etwas gegeben.“

Paris’ verstorbener Großvater Barron Hilton, der Berichten zufolge 97 Prozent seines Vermögens der Familienstiftung hinterließ als er 2019 starb, war demnach sehr stolz auf ihre Arbeitsmoral, denn sie hatten eine „extrem enge“ Beziehung. Die DJ sagte: „Wir standen uns extrem nahe, wir gingen immer zusammen Mittag- und Abendessen, und er sagte immer zu mir: ‚Paris, du arbeitest härter als jeder CEO, den ich kenne.‘ Und er sagte so etwas wie: ‚Früher war ich als Barron Hilton bekannt, aber jetzt kennt man mich als den Großvater von Paris Hilton.‘ Wir mussten immer darüber lachen.“

Die ‚Stars Are Blind‘-Sängerin hat mit ihrem Ehemann Carter Reum die Kinder Phoenix und London, die beide per Leihmutter zur Welt kamen. Zwar möchte sie nicht, dass ihre Kinder Influencer werden, aber sie hofft, dass sie ihren unternehmerischen Geist erben. Paris fügte hinzu: „Wenn ich in einem Meeting bin, sitzen sie immer bei mir. Ich habe das Gefühl, dass sie das schon aufsaugen – zu sehen, wie ihre Mutter so viele Dinge macht und in so vielen Bereichen erfolgreich ist.“