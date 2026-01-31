Stars Paris Hilton plant Treffen der Kinder mit Lindsay Lohan

Bang Showbiz | 31.01.2026, 13:00 Uhr

Paris Hilton und Lindsay Lohan haben ihre langjährige Fehde endgültig hinter sich gelassen und sind heute freundschaftlich verbunden – auch als Mütter.

Paris erklärte nun, dass sie plant, ihre Kinder mit denen von Lindsay zusammenzubringen. In der Sendung ‚Watch What Happens Live with Andy Cohen‘ sagte die 44-jährige Unternehmerin: „Wir planen, die Kinder zusammenzubringen. Ich freue mich so für sie. Sie strahlt richtig. Wir lieben es, Mütter zu sein.“

Paris ist Mutter von Sohn Phoenix (3) und Tochter London (2), die sie mit ihrem Ehemann Carter Reum hat. Lindsay Lohan hat mit ihrem Mann Bader Shammas einen zweijährigen Sohn namens Luai. Bereits zuvor hatte Paris Lindsay öffentlich Ratschläge zur Mutterschaft gegeben. Gegenüber ‚Access Hollywood‘ erklärte sie: „Ich bin so glücklich für sie. Es ist einfach wunderschön zu sehen, wie meine Freunde erwachsen werden und eigene Familien gründen. Mein Rat ist, jeden einzelnen Moment aufzusaugen. Das ist alles so kostbar.“

Die beiden Stars waren in den 2000er-Jahren in eine öffentlich ausgetragene Fehde verwickelt, die 2006 eskalierte, als Paris’ damaliger Freund Brandon Davis Lindsay in einem Interview massiv beleidigte. Ein Sprecher von Paris stellte später klar, dass seine Aussagen nicht ihre Meinung widerspiegelten. Dennoch verschärfte sich der Konflikt weiter, unter anderem durch öffentliche Sticheleien. Heute scheint der Streit endgültig beigelegt. Beide Frauen betonen, wie sehr sie ihr neues Leben als Mütter schätzen – und wie wichtig ihnen gegenseitiger Respekt geworden ist.