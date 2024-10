Ihre Reality-Show kommt zurück Paris Hilton und Nicole Richie: Stylische Reunion bei den CFDA Awards

Das ehemalige "The Simple Life"-Duo Paris Hilton und Nicole Richie zusammen auf der Bühne der CFDA Awards 2024. (the/spot)

SpotOn News | 29.10.2024, 10:26 Uhr

Stylisches Duo: Paris Hilton und Nicole Richie haben bei den diesjährigen CFDA Awards in New York einmal mehr gezeigt, wie gut sie miteinander harmonieren.

Am Montagabend fanden im American Museum of Natural History in New York die glamourösen CFDA Awards 2024 statt. Ein ganz bestimmtes Duo stahl dabei allen anderen auf dem roten Teppich und der Bühne der Fashion-Preisverleihung die Show: Paris Hilton (43) und Nicole Richie (43). Gemeinsam verkündeten die beiden den Gewinner des American Accessory Designer of the Year Award – diese Auszeichnung ging 2024 an den Modemacher Raul Lopez.

Für seinen gemeinsamen Auftritt bei der stargespickten Fashion-Veranstaltung hatte das ehemalige "The Simple Life"-Duo zwei sehr unterschiedliche Outfits gewählt, die aber in Kombination optisch perfekt miteinander harmonierten. Paris Hilton trug ein kurzes mit roten Rosen verziertes hochgeschlossenes Minikleid von Oscar de la Renta, während Nicole Richie ein bodenlanges schwarzes und figurbetontes Couture-Kleid in Lederoptik gewählt hatte. Beide trugen ihre blonden Haare elegant hochgesteckt.

"The Simple Life" kehrt in neuem Gewand zurück

Der gemeinsame Auftritt bei den CFDA Awards 2024 ist wohl erst der Auftakt der öffentlichen Reunion der beiden ehemaligen It-Girls, die Anfang der 2000er Jahre durch ihre Reality-TV-Show "The Simple Life" berühmt wurden. Knapp 20 Jahre später steht nun ein Remake der damals so beliebten Sendung ins Haus. Geplant ist eine neue Show namens "Paris & Nicole: The Encore".

Erstmals berichteten US-Medien im Mai von den Plänen, die Reality-Show, in der sich die beiden von 2003 bis 2007 dem "normalen" Leben ohne ihren gewohnten Luxus gestellt hatten, wiederaufleben zu lassen.

Im Interview mit dem "W Magazine" Anfang Oktober verrieten Hilton und Richie, warum sie jetzt mit einer Neuauflage ihre TV-Reunion feiern wollen: "Das hat sich alles ganz natürlich entwickelt. Ich habe letztes Jahr an Weihnachten mit Paris getextet. Sie sagte, dass bald 20-jähriges Jubiläum sei. Ich habe ihr geantwortet: 'Sollen wir wieder etwas starten?' Wir haben der Sache Raum zum Atmen gegeben und es hat sich einfach richtig angefühlt. Am Anfang war niemand anderes involviert", berichtet Richie.