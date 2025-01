"Schmerz ist unbeschreiblich" Paris Hilton zeigt ihr niedergebranntes Haus in Malibu

Paris Hilton hat durch die Waldbrände in Los Angeles ihr Haus verloren. (ncz/spot)

SpotOn News | 10.01.2025, 12:42 Uhr

Paris Hilton hat durch die Waldbrände ihr Haus in Malibu verloren. Nun besuchte sie den Ort und zeigt Aufnahmen der Trümmer, die noch vor wenigen Tagen ihr Zuhause waren.

Paris Hilton (43) ist eine der vielen Prominenten, die durch die anhaltenden Waldbrände in der Region um Los Angeles ihr Haus verloren haben. Sie habe live im TV zusehen müssen, wie ihr Haus in Malibu abbrennt, schrieb sie am Donnerstag auf Instagram. Einen Tag später war der Reality-Star nun offenbar selbst vor Ort, um sich das Ausmaß der Zerstörung anzusehen.

Auf Instagram teilte Hilton am Freitag ein Video, in dem nur noch die Ruine eines Hauses zu sehen ist, zwischen den Trümmern lodern noch kleine Flammen, im Hintergrund ist das Meer und ein Sonnenuntergang zu sehen. "Ich stehe hier an dem Ort, der unser Zuhause war und der Schmerz ist wirklich unbeschreiblich", schreibt der Reality-Star dazu. "Als ich die Nachricht zum ersten Mal sah, war ich völlig schockiert – ich konnte es nicht verarbeiten. Aber jetzt, wo ich hier stehe und es mit eigenen Augen sehe, fühlt es sich an, als ob mein Herz in Millionen Stücke zerbrochen wäre."

Für die Unternehmerin sei das Haus "nicht nur ein Ort zum Leben" gewesen: "Es war der Ort, an dem wir geträumt, gelacht und die schönsten Erinnerungen als Familie geschaffen haben", schreibt sie. "Zu sehen, wie es zu Asche zerfällt … das ist unbeschreiblich erschütternd."

"Es bricht mir das Herz"

"Was mir das Herz noch mehr bricht, ist das Wissen, dass dies nicht nur meine Geschichte ist", fährt sie fort. "So viele Menschen haben alles verloren. Es sind nicht nur Wände und Dächer – es sind die Erinnerungen, die diese Häuser zu einem Zuhause machten. Es sind die Fotos, die Andenken, die unersetzlichen Teile unseres Lebens."

Trotz allem Schmerz schätze sie sich glücklich, dass "meine Lieben, meine Babys und meine Tiere in Sicherheit sind". "Das ist das Wichtigste, und ich halte mich mit allem, was ich habe, an dieser Dankbarkeit fest." Hilton hatte in den vergangenen Tagen immer wieder Updates ihrer Evakuierung mit ihren Instagram-Followerinnen und Followern geteilt. Die Unternehmerin floh gemeinsam mit Ehemann Carter Reum (43), den gemeinsamen Kindern Phoenix (fast 2) und London (1) sowie ihren zahlreichen Haustieren.

Paris Hilton dankt Feuerwehr und Helfern

Weiter bedankte sich die 43-Jährige bei "all den Feuerwehrleuten, Ersthelfern und Freiwilligen, die ihr Leben riskieren, um diese Brände zu bekämpfen" und appellierte: "Lasst dies eine Erinnerung sein, eure Lieben nahe bei euch zu haben. Schätzt die Momente. Das Leben kann sich in einem Augenblick ändern, und es ist die Liebe, die wir teilen, die wirklich zählt."

Mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner mussten in Südkalifornien diese Woche ihre Häuser evakuieren, nachdem im Gebiet um Los Angeles, unter anderem in den Pacific Palisades und Malibu sowie Pasadena und Altadena, am Dienstag mehrere Waldbrände ausgebrochen waren. Durch den starken Wind verbreiteten sie sich zeitgleich mit mehreren kleinen Bränden großflächig und schnell. Zahlreiche Häuser brannten komplett nieder, darunter auch die vieler Prominenter.