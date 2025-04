Musik Stevie Nicks schrieb während der kalifornischen Waldbrände ein neues Album

Stevie Nicks - BST Hyde Park - July 12th 2024 - Lorne Thomson - Redferns - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2025, 11:00 Uhr

Die Fleetwood-Mac-Frontfrau musste ihr Zuhause während der verheerenden Feuer verlassen.

Stevie Nicks verfasste ihr neues Album in einem Hotelzimmer, nachdem sie ihr Zuhause aufgrund der Feuer in Kalifornien zeitweise verlassen musste.

Die Fleetwood-Mac-Frontfrau musste ihre Villa in Pacific Palisades zwangsweise zurücklassen, als die verheerenden Waldbrände an der US-amerikanischen Westküste sich ihrem Anwesen immer weiter näherten. Die Naturkatastrophe kostete im Januar 30 Leben und zerstörte insgesamt mehr als 18.000 Häuser. Stevie, die ebenfalls um ihr Zuhause bangen musste, verbrachte die Zeit in einem Hotel, wo sie sich Tag für Tag mit Songwriting beschäftigte. Auf der Bühne der ‚Pollstar Music Awards‘ sagte die Sängerin über ihren Arbeitsprozess: „Ich mache aktuell tatsächlich ein Album. Ich nenne es das Geisteralbum, denn es ist erst in den letzten Wochen entstanden. Wegen der Feuer saß ich 92 Tage lang in einem Hotel und irgendwann in diesen 92 Tagen sagte ich mir: ‚Weißt du was? Ich fühle mich als wäre ich auf Tour, aber es gibt keine Shows.'“

Um ihre Zeit nicht zu vergeuden entschloss sich Stevie kurzerhand dazu, ein neues Projekt zu starten. Sie erzählte weiter: „Ich dachte mir: ‚Du musst zurück an die Arbeit.‘ Und das tat ich und jetzt habe ich sieben Songs.“ Über ihre neuen Lieder verriet Stevie: „Sie sind autobiografisch, reale Geschichten, bei denen ich mich zum ersten Mal in meinem Leben nicht zurückhalte.“