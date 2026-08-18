Stars Paris Jackson unterzog sich ’schmerzhafter‘ Elektrokrampftherapie mit ‚heftigen‘ Nebenwirkungen

Paris Jackson - AVALON - New York - September - 2025 - OFF-WHITE Spring-Summer 2026 runway BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2026, 12:30 Uhr

Paris Jackson unterzog sich einer „schmerzhaften“ Elektrokrampftherapie, nachdem sie einem Suizidversuch „sehr, sehr nahe“ gekommen war.

Die 28-jährige Musikerin, die seit sechs Jahren nüchtern ist, hat erzählt, wie sie festgeschnallt und unter Vollnarkose „ausgeschaltet“ wurde, bevor sie sich im Rahmen ihrer psychischen Probleme einer EKT-Behandlung unterzog.

Im Podcast ‚On Purpose‘ von Jay Shetty sprach sie darüber, „mit Strom behandelt“ worden zu sein, nachdem sie einem Suizidversuch „sehr, sehr nahe“ gekommen war. Sie sagte: „Ich hatte neun Sitzungen in drei Wochen. [Ich war] nur Zentimeter davon entfernt.“ Paris, die Tochter des verstorbenen Michael Jackson und seiner zweiten Ehefrau Debbie Rowe, fügte über die Behandlung hinzu: „Es ist nicht mehr so barbarisch wie früher. Sie benutzen Vollnarkose. Man ist bewusstlos, wenn sie einen mit Strom behandeln.“ Sie erklärte außerdem, wie der Vorgang genau ablaufe: Sie habe viele Piercings, weshalb sie zunächst das ganze Metall in ihrem Gesicht durch Plastikstecker ersetzen musste. Anschließend trage man ein Krankenhaushemd, werde festgeschnallt und bekomme einen Beißschutz in den Mund. Danach folgt die Behandlung mit Strom. Paris fügte hinzu: „Es hilft bei der Neuroplastizität des Gehirns. Wenn ich mich nicht irre, ist es immer noch die wirksamste Form der Behandlung von Depressionen.“

Paris erinnerte sich außerdem daran, nach der EKT unter „heftigen Nebenwirkungen“ gelitten zu haben. Dazu gehörten „stechende Schmerzen“, wenn sie nach der Behandlung aufwachte. Sie könne sich sogar an manche Freunde nicht erinnern, die sie Tage später besucht hätten. Sie fügte hinzu: „Als ich das erste Mal aufwachte, war es der stechendste Schmerz, den ich je in meinem Kopf gespürt habe. Es ist ein Wundgefühl davon, mit Strom behandelt worden zu sein.“ Es habe definitiv Tage gegeben, an denen sie überhaupt nicht richtig bei sich war. Außerdem erzählte sie: „Freunde besuchten mich, und ich kann mich nicht einmal daran erinnern, sie gesehen zu haben, obwohl ich Beweise dafür habe. Ich erinnere mich nicht an die Gespräche.“

Bevor sie sich einer Elektrokrampftherapie unterzog, probierte Paris mehrere andere Behandlungsmethoden aus, darunter ein „Fließband von Medikamenten“ und „fünf verschiedene Einrichtungen“ sowie CBD, dialektisch-behaviorale Therapie (DBT) und Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Sie sagte: „Ich habe mit dem leeren Stuhl gesprochen, das Kissen festgehalten und Dinge mit Baseballschlägern bearbeitet, während ich geschrien habe.“ Obwohl die EKT „funktionierte“, entschied Paris, dass es für sie „verdammt noch mal nicht funktionieren würde“, sich einmal im Monat mit Strom behandeln zu lassen. Stattdessen setzt sie heute auf Integration und „ganzheitliche Gesundheit“. Sie fügte hinzu: „Wenn ich die Dinge, die ich an diesen Orten und durch diese Erfahrungen lerne, nicht in mein Leben integriere, werde ich wieder in den Zustand zurückfallen, in dem ich vorher war. Ohne Integration wurde es bei mir einfach immer schlimmer und schlimmer.“