Stars Paris Jackson will Beziehung zu ihrem Vater nicht öffentlich erklären

Paris Jackson - AVALON - New York - September - 2025 - OFF-WHITE Spring-Summer 2026 runway BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2026, 11:00 Uhr

Paris Jackson hat betont, dass ihre Beziehung zu ihrem verstorbenen Vater Michael „niemanden etwas angeht“.

Die 28-Jährige war gerade einmal 11 Jahre alt, als der ‚Thriller‘-Hitmacher 2009 starb, und sie ist mittlerweile an einem Punkt angelangt, an dem sie sich nicht mehr verpflichtet fühlt, ihre Verbindung zu ihm mit der ganzen Welt zu teilen.

In einem Auftritt im Podcast ‚Trying Not To Die‘ erklärte sie: „Ich lerne gerade, dass ich meine eigene persönliche Beziehung haben kann und dass es mir erlaubt ist, darüber privat zu bleiben. Ich denke jetzt: Meine Beziehung ist die schönste Beziehung überhaupt…Ich befinde mich an einem sehr schönen Ort mit meinem Vater, und ich liebe das, und es geht niemanden etwas an, und ich muss das mit niemandem teilen. Und darin liegt eine Menge Freiheit, was wirklich cool ist.“

Paris Jackson hat sich früher unter Druck gesetzt gefühlt, dem „King of Pop“ an Meilensteinen wie seinem Geburtstag, seinem Todestag und sogar am Vatertag öffentlich Tribut zu zollen. Jackson, die die Geschwister Prince (29) und Bigi (24) hat, sagte: „Das hat sich in den letzten Jahren drastisch geändert. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass irgendjemand von uns irgendjemandem etwas schuldig ist.“ Sie möchte auch nicht einfach „nachahmen, wie ein Fan seine Liebe“ zu Michael ausdrücken würde, da sich das unecht anfühlen würde. Sie fügte hinzu: „Ich werde meine Liebe nicht auf eine nachahmende Art und Weise ausdrücken, indem ich jemanden kopiere, der ihn nicht kannte. Denn ich kannte ihn. Er war mein bester Freund.“