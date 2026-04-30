Stars Prince Jackson verrät, wie sein Vater Michael wirklich war

Michael Jackson, with Prince at a studio parking lot in Los Angeles, Mar 09 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2026, 11:00 Uhr

Prince Jackson verrät, wie sein Vater Michael wirklich war.

Prince Jackson hat seinen verstorbenen Vater Michael Jackson als „kindlich“ und „großartigen“ Vater beschrieben.

Der 29-jährige älteste Sohn des King of Pop, der den neuen Biopic-Film ‚Michael‘ produzierte, sprach offen über das Aufwachsen mit dem ‚Thriller‘-Sänger, der 2009 im Alter von 50 Jahren starb. In der australischen TV-Show ‚Sunrise‘ sagte er: „Ich würde gerne selbst Kinder haben und mir anschauen, was er als Vater richtig gemacht hat, aber er war immer auf unserer Augenhöhe.“ Prince erklärte, dass Michael zwar wollte, dass seine Kinder wie „Erwachsene“ behandelt werden, gleichzeitig aber großen Spaß an Streichen hatte. Er erinnerte sich: „Wenn er mit uns gespielt hat, dann richtig. Er hat sich zu uns runtergebeugt, mit Spielzeug gespielt und Geschichten erfunden … Er hatte einfach eine sehr kindliche Art, die unglaublich viel Spaß gemacht hat. Er hat ständig Streiche gespielt.“

Gleichzeitig gab Prince zu, dass ihm erst später klar wurde, dass vieles, was er als „normal“ empfand, es eigentlich nicht war. Er sagte: „Je älter ich wurde, desto mehr habe ich gemerkt, dass vieles, was ich für ein normales Leben halte, eigentlich nicht normal ist. Wir sind mit meinen Geschwistern und meinem Vater auf Neverland aufgewachsen. Für uns war das einfach Familienzeit, aber im Hintergrund liefen Elefanten und Giraffen herum.“

Das Biopic ‚Michael‘, in dem der Sänger von seinem Neffen Jaafar Jackson gespielt wird, endet in den 1980er-Jahren, also lange bevor Missbrauchsvorwürfe gegen den verstorbenen Künstler öffentlich wurden. Der ‚Leaving Neverland‘-Regisseur Dan Reed, der die Dokumentation von 2019 verantwortete, in der Wade Robson und James Safechuck über mutmaßlichen sexuellen Missbrauch durch den ‚Billie Jean‘-Interpreten berichteten – Vorwürfe, die vom Nachlass bestritten werden –, kritisierte die Macher des Films dafür, dieses Thema auszuklammern. Er sagte gegenüber ‚Variety‘: „Warum umgehen sie das? Es ist allgemein bekannt, dass Jackson viel Zeit mit kleinen Jungen verbrachte, sie sogar nachts mit in sein Bett nahm und die Tür abschloss, das ist unbestritten. Und allein das könnte, wenn jemand Anzeige erstatten würde, ausreichen, um ihn vor Gericht wegen Kindesmissbrauchs zu verurteilen. Aber bei Jackson scheint all das keine Rolle zu spielen.“