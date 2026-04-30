Stars Juliano Valdi spricht über ‚Druck‘, den jungen Michael Jackson zu spielen

Juliano Krue Valdi - Michael Premiere April 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2026, 18:00 Uhr

Juliano Valdi hat die Verantwortung, Michael Jackson zu spielen, damit verglichen, „sich um ein Baby kümmern“.

Der 12-jährige Schauspieler verkörpert die junge Version des verstorbenen King of Pop im Biopic ‚Michael‘. Und obwohl er viel Spaß bei den Dreharbeiten hatte, verspürte er auch „Druck“, den Erwartungen der Familie des ‚Thriller‘-Hitmachers gerecht zu werden.

„Ich wusste, dass sie wirklich Vertrauen in mich hatten, wenn sie so viel von mir hielten“, sagte er gegenüber ‚E! News‘, und fügte hinzu: „Ich hatte eine große Verantwortung. Ich musste darauf aufpassen – wie sich um ein Baby kümmern, im Grunde genommen, so vorsichtig damit umgehen. Es war viel Druck. Ich musste alle stolz machen, weil sie dachten, dass ich Michael Jackson spielen kann.“

Mehrere Mitglieder von Michaels Familie, darunter seine Geschwister La Toya Jackson und Marlon Jackson, besuchten häufig das Set des Films, und Juliano war besonders entschlossen, sein Bestes zu geben, als die Mutter des ‚Bad‘-Hitmachers, Katherine Jackson, vorbeikam. Er sagte: „Ich erinnere mich an den ersten Tag, an dem ich die Jackson-Familie gesehen habe. Ich erinnere mich daran, Katherine zu sehen, und als ich sie sah, wollte ich sie stolz machen. Also habe ich einfach so gut ich konnte Michaels Energie auf die Leinwand gebracht.“

Der junge Schauspieler hofft, dass die Zuschauer lernen werden, Michael – der als Erwachsener von seinem Neffen Jaafar Jackson gespielt wird – auf einer „tieferen“ Ebene zu verstehen. Er sagte: „Ich hoffe, dass sie verstehen können, wer Michael auf einer tieferen Ebene war. Sie können verstehen, wer er war, wenn er nicht auf der Bühne stand, wer er als Mensch war. Und ich möchte auch, dass sie sich groovy fühlen, in diesem Michael-Jackson-Modus.“

‚Michael‘ wurde unter Beteiligung von Michael Jacksons Nachlass entwickelt, darunter Executive Producer Prince Jackson, Michaels Sohn. Princes Geschwister Bigi Jackson und Paris Jackson waren allerdings nicht beteiligt. Regisseur Antoine Fuqua sprach zuvor über den Ansatz bei der Entstehung des Films und betonte die Zusammenarbeit mit der Familie. Er sagte: „Du erzählst das Leben von jemandem – du willst sicherstellen, dass sie glücklich sind.“ Paris Jackson hat den Film jedoch öffentlich in einem Video in den sozialen Medien kritisiert. Sie sagte: „Der Film richtet sich an einen ganz bestimmten Teil der Fangemeinde meines Vaters, der immer noch in der Fantasie lebt. Und sie werden damit zufrieden sein.“

LaToya lobte währenddessen Jaafars Darstellung im Film. Sie sagte: „Oh mein Gott, ich muss sagen, dass Jaafar absolut fantastisch war. Wir alle vergessen und denken, dass wir Mike sehen. Man denkt: ‚Oh, ich habe vergessen, dass das Jaafar ist.'“