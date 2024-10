Ex-Frau gratuliert Partnerin Georgina präsentiert Babybauch: Rapper Sido wird Vater

Sido darf sich über weiteren Nachwuchs freuen. (jom/spot)

SpotOn News | 21.10.2024, 11:29 Uhr

Bei Instagram präsentiert Sidos Freundin Georgina Stumpf ihren Babybauch. Glückwünsche zur Schwangerschaft gibt es unter anderem von Sidos Ex-Frau Charlotte Würdig.

Paul Würdig aka Sido (43) wird erneut Vater. Das bestätigt seine Freundin Georgina Stumpf mit einem Clip bei Instagram. In dem Video präsentiert die Twitch-Moderatorin, in eine grüne Collegejacke gekleidet, stolz ihren nackten Babybauch. Dazu kommentierte sie "Mama" und fügte einige Herzchen-Emojis an.

Charlotte Würdig setzt auf "Teamwork"

Begeisterte Kommentare und Glückwünsche unter dem Posting gab es unter anderem von Moderatorin Palina Rojinski (39) und Dilara Kruse (33). Ein Beitrag unter dem Post fällt besonders ins Auge: Sidos Ex-Frau Charlotte Würdig (46) schrieb: "Here we go. Freuen uns auf das Kleine." Die werdende Mutter kommentierte wiederum: "Liebe euch." Andere User zeigten sich von dem Familienzusammenhalt beeindruckt. "Ihr seid ein tolles Vorbild" oder "Charlotte warum sind nicht alle wie Du" ist etwa zu lesen. Charlotte Würdig erklärte daraufhin: "Ihr seid ja alle so süß! Teamwork lets the dream work – nicht vergessen."

Sido, der insgesamt Vater von vier Söhnen ist, und Charlotte Würdig hatten 2012 geheiratet. 2013 kam ihr erster gemeinsamer Sohn auf die Welt, 2016 ein weiterer. Im März 2020 gab die 46-Jährige die Trennung via Instagram-Story bekannt. Zu einem gemeinsamen Bild schrieb sie: "Nach acht Jahren voller Freude, Glück und Abenteuer mit Hochs und Tiefs sind Paul und ich vor einiger Zeit zu dem Entschluss gekommen, unsere Beziehung von nun an als liebende Eltern, aber nicht mehr als Liebespaar zu führen."

Im November 2023 verriet Moderatorin und Schauspielerin Charlotte Würdig im Interview mit "Gala", dass die Patchwork-Familie einen Urlaub auf Mallorca verbracht habe und auch ein gemeinsames Weihnachtsfest plane. Dazu erklärte sie: "Eine Trennung ist nie schön, aber allein schon für die Kinder ist es wichtig zu zeigen, dass daraus auch was Cooles entstehen kann."