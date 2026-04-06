Stars Patrice Aminati: Krebs-Rückschlag macht sie ‚wütend und ängstlich‘

Patrice Aminati - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.04.2026, 15:24 Uhr

Die Influencerin gesteht, dass sie zuletzt "zu einer gewissen Normalität" gefunden hatte - damit sei es nun leider vorbei.

Patrice Aminati enthüllt, wie sie mit ihrem neuesten Rückschlag im Kampf gegen den Krebs umgeht.

Die Influencerin gab vor wenigen Tagen traurige Neuigkeiten bekannt: Sie befindet sich gesundheitlich in einer „schlechten Phase“. In der SWR-Sendung ‚Nachtcafé‘ offenbarte sie: „Jetzt habe ich gestern Abend den Anruf bekommen: Es ist zurück, und Metastasen haben in einigen Organen gestreut.“

Nach Ostern stehen deshalb viele Krankenhaus- und Arzttermine bei der 30-Jährigen an, deren Krebserkrankung als unheilbar gilt. „Irgendwie dachte ich, hoffte ich, ich und wir hätten es geschafft, die Erkrankung im Zaum zu halten“, gestand sie nun im Gespräch mit ‚Bild‘. Die Mutter einer dreijährigen Tochter habe es geschafft, zuletzt „zu einer gewissen Normalität zu finden“. Damit sei es „nun leider erst mal wieder vorbei“. Patrice erklärte aber auch, dass es nicht nur ihr so gehe. „Das kennen viele Betroffene. So ein niederschmetternder Befund macht uns traurig, wütend und ängstlich“, fügte sie hinzu.

Immerhin konnte die Moderatorin ein schönes Osterfest mit ihrer Familie verbringen. Während der Feiertage wollte sie sich ganz auf die Zeit mit ihren Liebsten konzentrieren. „Das ist so unspektakulär, so ruhig, so friedlich, mit ruhigen Gesprächen, einem liebevollen Zusammensein. Alles andere versuche ich zu verdrängen“, enthüllte sie. Zusammen mit ihrer Schwester versteckte Patrice Ostereier im Garten – eine ihrer liebsten Familientraditionen. Allerdings machten die beiden dieses Mal Fotos von den Verstecken, „damit es uns nicht so geht wie in den letzten Jahren und wir im August oder im Dezember im Schnee die letzten Schokohasen finden“.