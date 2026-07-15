Stars Patrice Aminati: Neue Krebstherapie wirkt bei ihr nicht

Patrice Aminati - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2026, 14:00 Uhr

Die Influencerin enthüllt, dass sie die Voraussetzungen für eine neue Therapieform nicht erfüllt.

Patrice Aminati muss im Kampf gegen den Krebs einen bitteren Rückschlag verkraften.

Im Frühjahr 2023 erhielt die Influencerin die Diagnose Schwarzer Hautkrebs. Mittlerweile wird sie palliativ behandelt; die Krankheit gilt nicht mehr als heilbar. Auf Instagram teilt Patrice regelmäßige Updates zu ihrem Gesundheitszustand. Nachdem sie zahlreiche Nachrichten zu einer speziellen Behandlung an der Dresdner Uniklinik erhalten hatte, meldete sich die 31-Jährige nun mit einer emotionalen Nachricht.

„Ich bin hier gerade zur Untersuchung und habe mal wieder Herpes, Gürtelrose“, eröffnete sie ihren Followern in einem Instagram-Video. Anschließend erklärte Patrice: „Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass viele von euch mir ein Video geschickt haben zu einer Therapie, die hier in Dresden durchgeführt wird.“ Die Behandlung sei jedoch bereits vor einiger Zeit für sie geprüft worden – mit ernüchterndem Ergebnis: „Die Therapie kommt leider für mich nicht in Frage. Ich habe leider einen anderen HLA-Typ.“

Die Mutter einer Tochter erklärte, dass es sich bei HLA um das humane Leukozyten-Antigen-System handelt, das eine wichtige Funktion für die Erkennung körperfremder Stoffe im Körper übernimmt. Ihre eigenen genetischen Voraussetzungen würden verhindern, dass die Therapie bei ihr wirken könne. „Meine genetische Körperzellenstruktur springt darauf leider nicht an“, offenbarte Patrice. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass die Behandlung für andere Betroffene eine große Chance darstellen könne: „Wer HLA-positiv ist, für den ist das ein riesiger Fortschritt und dem kann diese Therapie wirklich sehr helfen.“ Leider sei das bei ihr nicht der Fall.