Stars Patrice Aminati widerspricht Aussagen von Noch-Ehemann Daniel

Bang Showbiz | 22.12.2025, 14:00 Uhr

Die Moderatorin zeichnet ein anderes Bild von ihrer Ehe mit dem TV-Star.

Patrice Aminati reagiert auf das brisante Interview ihres Noch-Ehemanns Daniel Aminati.

Vergangene Woche gab die krebskranke Influencerin überraschende Neuigkeiten bekannt: Sie hat sich nach sieben Jahren Beziehung von dem TV-Moderator getrennt. Bereits im September zog Patrice einen Schlussstrich unter die Ehe. Mittlerweile lebt sie mit der gemeinsamen Tochter Charly Malika (3) bei ihren Eltern.

Im Interview mit ‚Bild am Sonntag‘ kündigte Daniel jedoch an, um seine Ehe zu kämpfen. „Ich liebe diese Frau. Und ich würde alles dafür tun, um sie wieder in meinem Leben zu haben“, sagte der 52-Jährige. Ihre Ehe sei „geprägt von gegenseitigem Respekt“ gewesen. Das Duo habe seit Jahren „alles gemeinsam gemacht“. Allerdings scheint die 30-Jährige nicht ganz zufrieden mit Daniels Sicht auf die Dinge zu sein.

„Das ist seine Idealvorstellung von einer Beziehung, die so, leider, nicht stattgefunden hat. Wenn meine Ehe so verlaufen wäre, hätte ich ihn nie verlassen“, offenbarte Patrice gegenüber ‚Bild‘. Schon seit Jahren hätten die beiden Gespräche mit Familientherapeuten, Psychologen und Mediatoren geführt. Trotzdem hätten sie es nicht geschafft, „in unserer Ehe eine gemeinsame Sprache, Tagesabläufe oder Traditionen zu finden“.

Laut Patrice habe es „immer wieder Streit, immer wieder Diskussionen“ gegeben. Außerdem widersprach sie Daniels Aussage, die Trennung sei für ihn „aus dem Nichts“ gekommen. „Ich habe ihm gegenüber immer wieder betont, dass ich ihn verlassen werde. Es kann ihn nicht überrascht haben“, stellte sie klar. Patrice enthüllte außerdem: „Ich musste mich trennen, weil ich den Druck nicht mehr aushalte.“ Die Blondine hofft nun, dass sie und Daniel ihrer Tochter zuliebe eine freundschaftliche Elternbeziehung aufbauen können.