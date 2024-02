Traditionelle Siegerparade Patrick Mahomes: Super-Bowl-Gewinner feiert mit Familie in Disneyland

SpotOn News | 13.02.2024, 20:46 Uhr

Der Quarterback des Gewinnerteams im Super Bowl wird traditionell in Disneyland mit einer Parade gefeiert. Dieses Jahr war dies einmal mehr Patrick Mahomes. Der Star der Kansas City Chiefs brachte seine Familie mit auf den Trip.

Einen Tag nach seinem Triumph beim Super Bowl mit den Kansas City Chiefs ließ sich Patrick Mahomes (28) in Disneyland feiern. Disney lädt traditionell den Anführer des Siegerteams in einen seiner Freizeitparks ein und würdigt ihn mit einer Parade. Bereits letztes Jahr kam Mahomes diese Ehre zu. Mit den Chiefs verteidigte er am Sonntag den Titel in Las Vegas.

Zum Ausflug nach Anaheim, Kalifornien, nahm Patrick Mahomes seine Familie mit. Neben Ehefrau Brittany (28) begleiteten den Quarterback die beiden gemeinsamen Kinder: die zweijährige Tochter Sterling und der 14 Monate alte Sohn Bronze.

Brittany Mahomes postete auf Instagram in einer Story neben Fotos aus dem Stadion am Vortag auch ein Bild vom Ausflug nach Disneyland. Mit ihrer Tochter sitzt sie beim Tee mit Minnie Maus. American-Football-Star Patrick Mahomes ist seit 2022 mit der ehemaligen Profifußballerin verheiratet.

Dritter Disneyland-Besuch nach Super-Bowl-Sieg

Am Sonntag stand Patrick Mahomes gegen die San Francisco 49ers in seinem fünften NFL-Finale. Zum dritten Mal konnte er den Super Bowl gewinnen, und ebenfals zum dritten Mal wurde der Spielmacher zum wertvollsten Spieler (MVP) des Endspiels gewählt. Mahomes ist erst der dritte Spieler in der Geschichte, der mindestens dreimal zum MVP gewählt wurde.

Seit 1987 besteht bei Disney die Tradition, den Quarterback des Siegerteams nach dem Super Bowl in eines der Ressorts des Entertainment-Giganten einzuladen. Der siegreiche Quarterback ruft nach dem Spiel "I'm going to Disney World" oder "I'm going to Disneyland" in die Kameras. Dieses Zitat nutzt Disney jedes Jahr für einen Werbespot. "I'm going to Disneyland" ist in den USA sprichwörtlich geworden und wird von Gewinnern in verschiedenen Wettbewerben benutzt.