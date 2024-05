Sie trug die Farben der Chiefs Show in Paris: Taylor Swift erhält Unterstützung von Travis Kelce

Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce sind seit Spätsommer 2023 liiert. (ym/spot)

SpotOn News | 13.05.2024, 08:55 Uhr

Bei ihrem vierten Paris-Konzert im Rahmen ihrer "The Eras"-Welttournee hat US-Sängerin Taylor Swift Unterstützung von ihrem Freund Travis Kelce erhalten. Diese Promis waren außerdem mit dabei.

Im Rahmen ihrer "The Eras"-Welttournee tourt US-Sängerin Taylor Swift (34) aktuell durch Europa. Bei ihrer vierten Frankreich-Show am Sonntagabend (12. Mai) in der Pariser La Défense Arena erhielt die Sängerin Unterstützung von Freund Travis Kelce (34). Wie das Magazin "People" berichtet, kam der NFL-Star nicht alleine zum Swift-Konzert, sondern mit prominenter Begleitung im Gepäck.

Taylor Swift in den Farben der Kansas City Chiefs

In Begleitung von Hollywood-Star Bradley Cooper (49) und Model Gigi Hadid (29) feuerte der 34-jährige Football-Star Swift auf dem ausverkauften Konzert an. Das zeigen mehrere Videoclips, die unter anderem auf X (ehemals Twitter) geteilt wurden.

Travis Kelce, Gigi Hadid and Bradley Cooper at Taylor Swift’s ‘Eras Tour’ show in Paris. pic.twitter.com/QwplJLl0tQ — Pop Crave (@PopCrave) May 12, 2024

Swift wählte für ihren Auftritt ein glamouröses Outfit aus einem goldenen Crop-Top und einem roten Rock, die Farben von Kelces NFL-Mannschaft Kansas City Chiefs. Während der Show erwähnte sie zudem, dass es das 87. Konzert ihrer "Eras"-Tour sei – Kelces Trikotnummer.

"So High School": Song über Travis Kelce

Eine weitere Liebeserklärung der Sängerin folgte in Form ihres Songs "So High School", der von Swifts kürzlich veröffentlichtem Album "The Tortured Poets Department" stammt. Fans munkeln, dass sie darin über ihre Beziehung mit Kelce singt. Am Sonntagabend spielte die Sängerin ihr neues Lied erstmals auf Tour vor ihrem Partner.

Swift und Kelce sind seit Spätsommer 2023 liiert. Erste Liebesgerüchte lösten die US-Popsängerin und der NFL-Star im vergangenen September aus: Swift begleitete den American-Football-Profi zu mehreren Spielen und jubelte ihm von der Tribüne aus zu. Eine offizielle Bestätigung folgte im Dezember.