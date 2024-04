Stars Travis Kelce: Neue Vertrag bei den Kansas City Chiefs

2024 AFC Championship - Kansas City Chiefs - : Travis Kelce and Taylor Swift - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2024, 08:00 Uhr

Der Football-Spieler hat einen neuen Deal mit seinem Team ausgehandelt.

Travis Kelce hat sich mit den Kansas City Chiefs auf einen neuen Zweijahresvertrag geeinigt.

Der 34-jährige Football-Profi wird mehr als 17 Millionen Dollar pro Jahr verdienen, nachdem er einen neuen Vertrag mit seinem Team unterzeichnet hat. Laut Ian Rapoport von ‚NFL.com‘ wird Travis damit der bestbezahlte Tight End der NFL. Travis‘ Romanze mit Pop-Superstar Taylor Swift hat dazu beigetragen, das Profil des Franchises zu erhöhen.

Die Neuigkeit von Travis‘ Vertragsverlängerung wurde von Teamkollege Patrick Mahomes begrüßt, der in den sozialen Medien seine Freude mit den Fans teilte. Der 28-jährige Star, der beim Super Bowl-Erfolg der Chiefs im Februar an der Seite von Travis spielte, schrieb auf X: „Ich habe euch gesagt, dass ich ihn niemals gehen lassen werde! Glückwunsch mein Junge!“

Kürzlich hatte der Quarterback gegenüber dem ‚Time‘-Magazin erklärt: „[Die Chiefs] wurden von einem landesweiten Team, das irgendwie global war, zu einem weltweiten Team. Das kam von Taylors Fanbase.“ Patrick glaubt, dass die Chiefs die zusätzliche Aufmerksamkeit, die ihnen in den letzten Monaten zuteil wurde, gut verkraftet haben. „Wir mögen es, diese Sichtbarkeit zu haben. Letztendlich war Football schon immer ein brutaler Sport“, so der Profi-Sportler. „Wir wollen, dass es Spaß macht, dass Kinder aufwachsen und Football spielen und ihre Persönlichkeit zeigen und so sein können, wie sie sind.“