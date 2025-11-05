Stars Patti Smith: Schock nach DNA-Test

Patti Smith - Getty - University of Padua - Italy - November 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2025, 09:00 Uhr

Patti Smith enthüllt, wie sie entdeckte, dass der Mann, der sie großgezogen hat, nicht ihr leiblicher Vater war.

Patti Smith hat offenbart, wie sie herausfand, dass der Mann, der sie großgezogen hatte, nicht ihr biologischer Vater war.

Die 77-jährige Musikerin und Schriftstellerin, die oft als „Godmother of Punk“ bezeichnet wird, blickt in ihrem neuen Buch ‚Bread of Angels‘, das am 4. November bei Random House erschienen ist, auf ihr Leben und ihre Karriere zurück – und beschreibt, wie die Enthüllung über ihren Vater ihr Verständnis von Familie veränderte. Das Buch, das an Patti Smiths mit dem National Book Award ausgezeichnete Memoiren ‚Just Kids‘ anschließt, erzählt von ihrer Kindheit in Chicago über ihre Jahre in der Musik bis hin zur Mutterschaft. Es enthält auch die Entdeckung – durch einen DNA-Test –, dass der Mann, den sie ihr Leben lang als ihren Vater betrachtete, nicht ihr biologischer Vater war.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ sagte Patti, diese Erkenntnis habe sie dazu gebracht, ihre bisherige Lebensgeschichte neu zu überdenken. Sie erklärte: „Ich war mir nicht sicher, was ich mit dieser Information anfangen sollte, denn ich wollte, dass das Buch, an dem ich arbeitete, sehr wahrhaftig ist – und plötzlich hatte ich eine parallele Wahrheit. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich nicht darüber schreibe, wäre die Wahrheit kompromittiert.“ Die Enthüllung begann mit einem Gespräch zwischen Patti und ihrer Mutter Beverly im Jahr 2002. Während ihres „täglichen Telefonats“, wie Patti es nannte, erwähnte Beverly, sie habe „eine Geschichte über Genetik“ zu erzählen, wenn sie sich das nächste Mal sähen. Als Patti ihre Mutter jedoch wiedersah, war Beverly nach einem Sturz ins Krankenhaus eingeliefert worden und konnte sich an das Gespräch nicht mehr erinnern.

Familiäre Spekulationen über Pattis Abstammung hatte es zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahrzehnten gegeben. Ihre Urgroßmutter hatte vermutet, dass Patti von Beverlys Onkel gezeugt worden sei, doch ihre Eltern wiesen diesen Gedanken als Unsinn zurück. Im Jahr 2012 ließen Patti und ihre Schwester Linda einen DNA-Test durchführen – und erfuhren, dass sie nur Halbschwestern waren. Patti schreibt in ihrem Buch: „Wir weinten. Die Ergebnisse unseres Tests belasteten mein Denken sehr, und eine Zeit lang war ich unfähig zu schreiben.“