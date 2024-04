Produktionsstart für Frühjahr geplant Paul Bettany wird in Sky-Serie „Amadeus“ zum Mozart-Rivalen

Paul Bettany wird zu Antonio Salieri. (jom/spot)

SpotOn News | 09.04.2024, 20:00 Uhr

"WandaVision"-Star Paul Bettany übernimmt in der Sky-Serie "Amadeus" eine wichtige Rolle. Er spielt den Komponisten Antonio Salieri, dessen Rivalität mit Wolfgang Amadeus Mozart beleuchtet wird.

Der britische Schauspieler Paul Bettany (52) gehört zum Cast der Sky-Original-Mini-Eventserie "Amadeus" von Autor Joe Barton (geb. 1985) und Regisseur Julian Farino (58). Das geht aus einer Mitteilung des Entertainment-Anbieters vom 9. April hervor. Bettany wird dabei einen berühmten Musiker verkörpern.

Er wird in die Rolle des italienisch-österreichischen Komponisten und Kapellmeisters Antonio Salieri (1750-1825) schlüpfen. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass der "The White Lotus"-Star Will Sharpe (37) in der Hauptrolle des Wolfgang Amadeus Mozart zu sehen sein wird. Die Produktion für die Serie, die bei Sky und dem Streamingdienst WOW zu sehen sein wird, soll in diesem Frühjahr in Ungarn anlaufen.

Neid wird zur Rachsucht

Bei der Serie handelt es sich um eine Adaption des gleichnamigen Bühnenstücks von Peter Shaffer (1926-2016). Dabei wird die Rivalität der beiden Komponisten in den Mittelpunkt gestellt. Nachdem Amadeus eine Verbündete in Constanze Weber Mozart findet, führen ihn ihre Beziehungen zum italienischen Opernstar und Hofkomponisten Antonio Salieri. "Als Held seiner eigenen Story, aber als Schurke der Geschichte, wird Salieris Neid zur Rachsucht, während er jedes Mittel einsetzt, um Mozart zu behindern und seine Position im Establishment zu schützen", heißt es in der Ankündigung. Paul Bettany erklärt in einem Statement, dass er es kaum erwarten könne, "mit Julian Farino, Joe Barton, Sky und Will Sharpe zu arbeiten, der meiner Meinung nach zweifellos der aufregendste Schauspieler seiner Generation ist".