Film Paul King: Nicht besseres als ‚Wonka’ an Weihnachten

Bang Showbiz | 25.12.2023, 11:38 Uhr

Paul King findet, dass ‚Wonka‘ der „perfekte Weihnachtsfilm“ ist.

Der 45-jährige Filmemacher hat Anfang des Monats sein Prequel zu ‚Charlie und die Schokoladenfabrik‘ veröffentlicht, in dem Timothée Chalamet den Chocolatier Willy Wonka spielt, und er findet, dass die Themen des Musicals genau richtig für die Weihnachtszeit sind.

Dem ‚Radio Times‘-Magazin sagte er: „Ich habe das Gefühl, dass wir mit ‚Wonka‘ den perfekten Weihnachtsfilm gemacht haben. Es ist wie eine großartige Schokolade. Er hat ein lustiges, farbenfrohes Äußeres und ein warmes, süßes Inneres, das einen köstlichen Nachgeschmack hinterlässt! Und obwohl es großen Spaß machen würde, die ganze Schachtel selbst zu futtern, ist es besser, sie mit der Familie und Freunden zu teilen.“

Paul verteidigte sich kürzlich gegen Kritik an dem Film, nachdem er mit einer Gegenreaktion konfrontiert war, weil er Hugh Grant als Oompa-Loompa besetzt hatte. Paul erzählte ‚BBC News‘: „Dahl beschreibt die Oompa-Loompas als nicht höher als mein Knie oder etwa so groß wie eine mittelgroße Puppe. Wir haben versucht, den ikonischen Look zu verwenden, den sie sich im Film von 1971 ausgedacht haben, mit den grünen Haaren und der orangefarbenen Haut, und das mit der Art und Weise zu verschmelzen, wie Dahl sie beschrieben hat, auf eine Art und Weise, von der ich denke, dass sie es damals getan hätten, wenn sie die Technologie gehabt hätten, die wir heute haben.“

Grants Rolle wurde Anfang des Jahres von George Coppen, einem Schauspieler mit Kleinwuchs, in Frage gestellt, der der Meinung war, dass die Rolle aufgrund der begrenzten Anzahl von Rollen, die ihnen zur Verfügung standen, an einen Darsteller mit dieser Krankheit hätte gehen sollen. Er sagte der ‚BBC‘: „Viele Schauspieler mit Kleinwuchs haben das Gefühl, dass wir aus der Branche, die wir lieben, gedrängt werden. Viele Leute, mich eingeschlossen, argumentieren, dass Kleinwüchsigen alltägliche Rollen in Dramen und Soaps angeboten werden sollten, aber wir bekommen diese Rollen nicht angeboten. Eine Tür wird geschlossen, aber sie haben vergessen, die nächste zu öffnen.“