Musik Paul McCartney: Schmerzhafte Inspiration für ‚Yesterday‘

Paul McCartney - FAMOUS - 2018 - Performing at The O2 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2024, 08:00 Uhr

Sir Paul McCartney hat die schmerzhafte Kindheitserinnerung hinter dem Text des Beatles-Songs ‚Yesterday‘ geteilt.

Der 81-jährige Musiker hat offen darüber gesprochen, wie seine Vergangenheit seine Musik inspiriert hat. Er enthüllte, dass eine bestimmte Zeile aus dem klassischen Hit der Band aus dem Jahr 1965 – „I said something wrong, now I long for yesterday“ – eigentlich eine Anspielung auf eine Zeit ist, in der er jung war und seine Mutter Mary „in Verlegenheit brachte“. Später wünschte er, er hätte sich entschuldigt, bevor sie starb.

McCartney erklärte in seinem ‚A Life in Lyrics‘-Podcast: „Manchmal kann man es erst im Nachhinein zu schätzen wissen. Ich erinnere mich sehr genau, dass es mir eines Tages sehr peinlich war, weil ich meine Mutter in Verlegenheit gebracht hatte. Wir waren draußen im Hinterhof und sie redete vornehm. Sie war irischer Abstammung und Krankenschwester, also über dem Straßenniveau. Sie hatte also etwas zu bieten. Und sie sagte etwas, was wir für ein bisschen vornehm hielten. Und es war auch ein bisschen walisisch – sie hatte Beziehungen, ihre Tante Dilys war Waliserin. Ich weiß, dass sie so etwas sagte wie: ‚Paul, willst du ihn fragen, ob er geht?‘

McCartney erklärt, dass er seine Mutter dann wegen ihres „noblen“ Akzents zur Rede gestellt und es danach bereut habe. Er fügte hinzu: „Ich sagte: ‚Arsk! Arsk! Frag Mama.‘ Und es war ihr ein bisschen peinlich. Ich erinnere mich, dass ich später dachte: ‚Gott, ich wünschte, ich hätte das nie gesagt.‘ Und es ist mir im Gedächtnis geblieben. Nachdem sie gestorben war, dachte ich: ‚Oh, ich wünschte wirklich…‘“ Die Mutter des Musikers starb 1956, als er gerade einmal 14 Jahre alt war, und ein Jahrzehnt später, als er 24 Jahre alt war, schrieb er mit seinem Bandkollegen John Lennon den Song ‚Yesterday‘.