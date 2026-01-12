Film Paul Mescal über Trauer in ‚Hamnet‘

Paul Mescal - Winning Best Actor For A Steetcar Named Desire - The Olivier Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.01.2026, 11:00 Uhr

Paul Mescal spricht über die Trauer in 'Hamnet'.

Paul Mescal sagt, dass das Ende von ‚Hamnet‘ die Auswirkungen von Trauer deutlich mache.

Der 29-jährige Schauspieler spielt in Chloé Zhaos Film, der die Ehe von William Shakespeare mit Agnes Hathaway (Jessie Buckley) erzählt und zeigt, wie der verheerende Verlust ihres Sohnes Hamnet das Theaterstück ‚Hamlet‘ inspirierte. Paul sprach offen darüber, wie er Shakespeares Gefühl des Verlustes darstellte. Gegenüber ‚Variety‘ sagte er: „Ich habe nicht darüber nachgedacht, wie man sich von Liebe zu Trauer bewegt. Ich glaube, ich habe es eher als Analyse des Lebens eines Menschen betrachtet. Mich hat begeistert, dass ich dabei viele Facetten zeigen konnte. Und je mehr wir dem Publikum vermitteln konnten, dass diese beiden Menschen wahnsinnig ineinander verliebt sind, desto stärker spürt man später den Verlust ihrer Verbindung im mittleren und im letzten Akt.“

Gegen Ende des Stücks wird Hamlet auf einer Bühne in London eröffnet, wobei Shakespeare den Geist spielt. Kostümbildnerin Malgosia Turzanska traf die visuell eindrucksvolle Entscheidung, ihn in Leinen zu kleiden – Stoffe, die historisch für Beerdigungen verwendet wurden – und diese mit Lehm zu bedecken. Paul erklärte: „Das fand ich spannend, weil ich sehen konnte, wie es sich für ein Publikum anfühlen könnte, direkt ins Ende zu springen, wenn man mit Lehm bedeckt ist. Visuell sehen wir Risse in seinem Gesicht.“

Zuvor hatte Paul gesagt, er habe schon beim ersten Ansehen gewusst, dass der gefeierte Film etwas Besonderes sei. Auf die Frage, wann ihm das Potenzial des Films bewusst geworden sei, sagte er ‚Collider‘: „Ich glaube, als ich mit Jessie zu proben begann, noch bevor wir mit den Dreharbeiten starteten. Ich hatte das Drehbuch gelesen und wusste daher, dass die Messlatte dessen, was der Film werden könnte, meiner Meinung nach sehr hoch lag.“