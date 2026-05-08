Film ‚Hamnet‘-Stars Paul Mescal und Jessie Buckley vereinen sich erneut für eine ‚Outlaw-Romanze‘

Paul Mescal, Jessie Buckley Avalon 08.05.26 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2026, 11:00 Uhr

'Hamnet'-Stars Paul Mescal und Jessie Buckley vereinen sich erneut für eine 'Outlaw-Romanze'.

Die ‚Hamnet‘-Stars Paul Mescal und Jessie Buckley stehen erneut gemeinsam vor der Kamera, um eine „unmögliche Liebesgeschichte“ zu erzählen.

Das Duo spielte bereits Ehepartner in dem Historiendrama aus dem Jahr 2025, das Jessie eine Oscar-Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin einbrachte. Nun kommen sie erneut zusammen, um in ‚Hold on to Your Angels‘ mitzuspielen. Das Drehbuch stammt von Benh Zeitlin, dem Regisseur von ‚Beasts of the Southern Wild‘, und wird als „Outlaw-Romanze“ beschrieben. Zeitlin, der auch Regie bei ‚Hold on to Your Angels‘ führen wird, erklärte in einem Statement: „‚Hold on to Your Angels‘ ist die unmöglichste Liebesgeschichte, die ich je erlebt habe: eine Outlaw-Romanze für das Ende Amerikas, angesiedelt am zerfallenden Rand von Süd-Louisiana. […] Es ist ein Liebesbrief an eine bedrohte Lebensweise und ein Aufruf zu mehr Mitgefühl auf einem gespaltenen Planeten.“

Eine Inhaltsangabe des neuen Films beschreibt Pauls Figur als „einen zur Hölle verdammten Gesetzlosen“, während Jessie „eine wilde Hüterin verlorener Seelen“ spielen wird. Beide „verlieben sich auf katastrophale Weise, während ihr zerfallendes Bayou-Paradies sie mit sich in den Abgrund zieht“. ‚Hold on to Your Angels‘ wird von der Produktionsfirma von Brad Pitt produziert, Plan B Entertainment, und die Dreharbeiten sollen im Februar beginnen. In einem Statement von Plan B hieß es: „Benh Zeitlin hat uns und die ganze Welt mit der kosmischen Magie von ‚Beasts of the Southern Wild‘ absolut verblüfft. Mit ‚Hold On To Your Angels‘ verbindet Benh seine kraftvolle Mischung aus intensivem Realismus, Mythos und Magie mit dem großen Maßstab einer epischen Liebesgeschichte.“

Auch Alex Coco, Produzent von ‚Anora‘, ist an Bord. Er sagte in einem Statement: „Nach Jahren der Zusammenarbeit mit Filmemachern, die die übersehenen Ecken unserer Welt erforschen, erkenne ich in Benh Zeitlin einen Filmemacher mit einer seltenen Gabe: die Fähigkeit, tiefgründige Schönheit und Menschlichkeit in Teilen Amerikas sichtbar zu machen, die nur selten ihren Weg auf die große Leinwand finden.“