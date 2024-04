"Ich konnte nicht mehr" Pause von den Kids: „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser geht ins Hotel

Anna Heiser nimmt sich eine Auszeit vom Mamasein. (hub/spot)

17.04.2024

Mit einem ehrlichen Beitrag auf Instagram sorgt "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser für Wirbel. Dass sie sich eine Auszeit von ihren Kindern genommen hat, finden nicht alle ihre Follower in Ordnung.

"Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser (33) hat auf Instagram für Diskussionen gesorgt. Sie teilte einen Beitrag, in dem sie in einem Hotelzimmer in Windhuk zu sehen ist. Dazu schreibt die 33-Jährige, die mit ihrem Mann Gerald und den beiden Kindern auf einer Farm in Namibia lebt: "Ja, ich liebe meine Kinder über alles, … aber auch ich brauche manchmal eine Pause. Ja, ich liebe es mit meinen Kindern zu kuscheln, … aber auch ich möchte manchmal von niemandem angefasst werden. Ja, ich bin sehr dankbar dafür Mama sein zu dürfen, … aber auch ich kann manchmal das Wort 'Mama' nicht mehr hören. Und das ist okay."

Dass sie damit für geteilte Meinungen bei ihren Followerinnen und Followern sorgen wird, war Heiser wohl schon bewusst. In einem weiteren Text zu dem Beitrag schrieb sie: "Verurteilt mich, aber ich konnte nicht mehr. Ich musste mir eine Pause gönnen." Sie fügte hinzu: "Ich liebe meine Zwerge über alles und merke bei diesen Zeilen, dass ich die ganz dolle vermisse, aber ich habe beschlossen mir die eine Nacht für meine psychische Gesundheit zu schenken." Eine Nacht, ohne "jede 5 Minuten 'nein' sagen zu müssen, ohne Verpflichtungen, und dem Stress jedem gerecht werden zu müssen".

Kritik und viel Verständnis für Anna Heiser

Über die Tage zuvor verriet Anna Heiser ihren Fans in dem Post, ihr Geduldsfaden sei "sehr kurz gewesen und das möchte ich nicht. Ich möchte es wieder genießen können". Sie fügte unter anderem hinzu: "Also, wer haten will – bitte schön!" Dem konnten einige User tatsächlich nicht widerstehen, unter anderem als "Jammerliese" wurde Anna Heiser in den Kommentaren bezeichnet. Andere Follower fragen sich, warum Heiser das durch ihren Post in die Öffentlichkeit trägt. Dass Väter mal alleine auf ihre Kinder aufpassen, sollte doch eine Selbstverständlichkeit sein, heißt es. Es gebe keinen Grund, sich zu rechtfertigen.

Auf der anderen Seite können viele Fans von Heiser ihre Auszeit gut verstehen. "Ich find's total in Ordnung!!", schreibt jemand. "Man gibt ununterbrochen 100 %! Da darf man auch mal eine kleine Auszeit zum Auftanken haben! Andere Mütter/ Eltern geben ihre Kinder doch auch mal zu Oma und Opa! Das heißt doch nicht, dass man seine Kids nicht liebt!" An anderer Stelle merkt ein User an: "Wir können nur zu 100% für unsere Kinder da sein, wenn wir selbst im Einklang sind."

Anna und Gerald lernten sich 2017 bei "Bauer sucht Frau" kennen

Anna lernte ihren Mann Gerald Heiser in der RTL-Show "Bauer sucht Frau" kennen. Dort fand das Paar 2017, in der 13. Staffel der Sendung, zusammen. Gerald Heiser war damals der erste Teilnehmer in der Geschichte der Show aus Afrika. Die Hochzeit folgte 2018 in Polen und wenige Wochen später noch einmal in seiner Heimat Namibia.

Auf der namibischen Farm lebt das Ehepaar mit Sohn Leon, der Ende Januar 2021 zur Welt kam, und Töchterchen Alina, die Ende November 2022 geboren wurde.