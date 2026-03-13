Stars ‚Peaky Blinders‘-Star Cillian Murphy verrät Karriere-Ratschlag für seinen Sohn Aran

Cillian Murphy - AVALON - Berlin - March - 2026 - Peaky Blinders: The Immortal Man premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2026, 11:00 Uhr

Der jüngste Sohn des 'Peaky Blinders'-Stars tritt in seine Fußstapfen und strebt eine Karriere als Schauspieler an.

Cillian Murphy ist überzeugt, dass Schauspieler nie vergessen sollten, dass sie nur ein kleiner Teil eines viel größeren Teams sind.

Der 49-jährige Schauspieler betonte gegenüber seinem 18-jährigen Sohn Aran Murphy – der in seine Fußstapfen tritt –, wie wichtig es in der Unterhaltungsbranche sei, bescheiden und respektvoll zu bleiben. Im Gespräch mit ‚E! News‘ verriet Murphy: „Als ich sehr jung war, habe ich einmal in einem Theaterstück gespielt. Ich wollte schnell in den Pub und habe mein Kostüm einfach auf den Boden fallen lassen.“

Ein älterer Schauspieler habe ihn damals ermahnt: „Häng dein Kostüm immer, immer ordentlich auf.“ Dahinter habe eine viel tiefere Botschaft gesteckt. „Er wollte sagen: Du bist nur der Typ, der da auf der Bühne herumtanzt. Hinter dir steckt eine ganze Maschine – Techniker, Bühnenmanagement, das Front-of-House-Team. Du bist nur der Auftritt. Du bist nur ein kleines Zahnrad in diesem großen Getriebe“, schilderte der ‚Peaky Blinders‘-Star. Das habe er bis heute nicht vergessen.

Allerdings hatte der Schauspieler im März 2024 erklärt, sein Sohn brauche seine Ratschläge eigentlich gar nicht. „Er kommt sehr gut klar“, sagte er im Interview mit ‚Today FM‘. Der ‚Oppenheimer‘-Darsteller ist überzeugt, dass Aran in der Branche glänzen wird. „Ich bin sehr stolz auf ihn. Er ist ein großartiger Schauspieler“, schwärmte er. Murphy hat außerdem einen 20-jährigen Sohn namens Malachy Murphy mit seiner Frau Yvonne McGuinness.

Kürzlich hatte der ’28 Days Later‘-Star offenbart, dass er wenig Interesse an Ruhm habe und bei Interviews auf dem roten Teppich „wirklich schlecht“ darin sei, über sich selbst zu sprechen. Im Februar sagte Murphy gegenüber der Zeitung ‚The Times‘: „Eine Persönlichkeit zu sein, darin bin ich nicht gut. Aber in dieser Welt zu existieren – ständig über sich selbst zu reden, auf verdammte rote Teppiche zu gehen? Das ist nicht gesund, wenn man anfängt, diesen Quatsch zu glauben.“ Im Grunde sei er „ein unglaublich durchschnittlicher Mensch“, betonte Murphy.