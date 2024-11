Film Pedro Pascal: Bei ‚Gladiator‘-Dreh verletzt

Premiere - The Wild Robot - Headline Gala - 68th BFI London Film Festival - Pedro Pascal - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2024, 12:34 Uhr

Pedro Pascal hat sich bei den Dreharbeiten zu ‚Gladiator II‘ verletzt.

Der 49-jährige Schauspieler verkörpert die Rolle des Marcus Acacius in der lang erwarteten Fortsetzung und obwohl er darauf bestand, dass er nicht für den Film trainieren musste, wollte er doch in guter körperlicher Verfassung sein, um Verletzungen zu vermeiden.

Pedro wurde dadurch zwar „stärker als je zuvor“, gab aber zu, dass sein Plan nicht funktionierte. Darauf angesprochen, dass Co-Star Paul Mescal (28) gesagt hatte, dass das Training für den Film Spaß gemacht habe, antwortete Pedro gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ja, ich wette, das hat es. Ich wette, es hat ihm Spaß gemacht. Vielleicht hätte es mir auch Spaß gemacht, wenn ich 20 Jahre jünger gewesen wäre. Ich hatte keine einzige Anweisung vom Film, um in Form zu kommen, aber ich habe es geschafft. Hauptsächlich, damit ich mich nicht verletzen würde, und es hat nicht funktioniert. Ich habe mich trotzdem verletzt. Ich bin stärker geworden als je zuvor, nur um die Figur wirklich spielen zu können.“

Der ehemalige ‚Game of Thrones‘-Darsteller gab zu, dass sich sein natürliches Fitnessniveau mit zunehmendem Alter verändert habe, also wollte er sicherstellen, dass er sich selbst pushen kann. Er fügte hinzu: „Ich komme definitiv an den Punkt, an dem ich nicht einfach aufwachen und solche Sachen machen kann, also habe ich mich darauf vorbereitet. Früher konnte ich aufwachen und diese Dinge tun, aber die Dinge haben sich geändert und so wusste ich, dass ich in der Lage sein wollte, diese Dinge zu tun. Ich habe viel trainiert und natürlich auch geprobt, um es zu schaffen.“