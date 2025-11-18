Stars Penn Badgley möchte über Ruhm ‚transparent‘ sein

Penn Badgley - June 2023 - Vibe Check - In Conversation with....- 92NY -New York - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2025, 09:00 Uhr

Penn Badgley hat über seine Erfahrung mit Ruhm geschrieben, um „transparent über den Prozess“ zu sein.

Der 39-jährige Schauspieler hat eine neue Essay-Sammlung geschrieben, betitelt ‚Crushmore: Essays on Love, Loss and Coming-of-Age‘. Nun hat Penn die Motivation hinter dem Projekt erklärt.

„Ich wollte und hatte mir zu Beginn dieses Essays vorgenommen, viel spezifischer darüber zu schreiben, was Ruhm ist oder nicht ist oder zumindest, wie meine Erfahrung damit ist“, sagte Penn jetzt während eines Auftritts im Podcast ‚Totally Booked with Zibby‘. „Es ist nicht nur ein großer Teil des Lebens eines Prominenten. Es ist ein riesiger Teil des Lebens von allen. Unsere Kultur ist einfach untrennbar, unverkennbar verstrickt und besessen von Prominenten.“

Penn findet aber tatsächlich, dass die Öffentlichkeit „mehr hören“ sollte von Prominenten, um alle Perspektiven der Erfahrung besser zu verstehen. Er fügte hinzu: „Es gibt uns mehr Anteil daran, wie: ‚Okay, lassen Sie uns das aus allen Blickwinkeln betrachten‘ … Ich denke, das Merkwürdige an Prominenz ist, dass es im schlimmsten Fall die Sicht der Person vernebelt, die darunter leidet.“

Penn, der ab 2007 als Dan Humphrey in ‚Gossip Girl‘ seinen großen Durchbruch hatte, gab außerdem zu, dass Berühmtheit ein „riesiger Teil“ seines Lebens ist. Trotzdem hat der Ruhm sein Leben nicht weniger beeinflusst als viele andere Dinge: „Vater zu sein, ein Mann zu sein, schließlich ein Baha’i zu werden, was mein Glaube, meine Religion ist, als ich Ende 20 war. Gott sei Dank wird die Berühmtheit verschwinden, wenn ich sterbe. Bis dahin, solange mein Prominentenstatus anhält, ist es ein riesiger Teil meines Lebens.“

Erst kürzlich verriet Penn, dass er durch seine Bekanntheit bereits im Alter von 15 Jahren finanziell unabhängig wurde. Der Schauspieler wurde schon im Teenageralter zum Hauptverdiener seiner Familie – aber Penn war „nahezu pleite“, bevor er eine Rolle in ‚Gossip Girl‘ bekam. Während eines Auftritts im Podcast ‚Call Her Daddy‘ erklärte er: „Ich war mit 15 finanziell unabhängig. Ich war nicht immer der Hauptverdiener, aber seitdem musste ich immer unterstützen und wollte meine Eltern unterstützen.“