Stars Penn Badgley und Domino Kirke sind Eltern von Zwillingsjungs geworden

Penn Badgley - June 2023 - Vibe Check - In Conversation with....- 92NY -New York - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2025, 09:00 Uhr

Der 'Gossip Girl'-Star gibt die Geburt seiner Twins bekannt.

Penn Badgley und seine Frau Domino Kirke haben eineiige Zwillinge auf der Welt begrüßt.

Der ‚You‘-Darsteller verkündete die Geburt auf eher zurückhaltende Weise, indem er einen Post über ein bevorstehendes Live-Event zu seinem neuen Buch ‚Crushmore‘ teilte, das er gemeinsam mit seinen ‚Podcrushed‘-Co-Moderatorinnen Nava Kavelin und Sophie Ansari geschrieben hat.

Auf Instagram schrieb der Schauspieler: „Unterbreche meine Zwillings-Vaterschaftspause, um ein Live-Event für ‚Podcrushed‘ im Symphony Space am 14. Oktober in New York anzukündigen – zur Unterstützung der Veröffentlichung unseres Buches ‚Crushmore‘. Ich bin wirklich stolz darauf. Bitte schaut es euch an!“

In dem Video flüstert Penn über die Veranstaltung, während die Kamera die Füße eines der Neugeborenen zeigt. „Da sind winzige kleine Babyfüße. Ich will sie nicht aufwecken“, verriet er. Penn und Domino ziehen bereits einen vierjährigen Sohn zusammen groß, dessen Namen sie nie öffentlich gemacht haben. Die Sängerin hat außerdem einen 16-jährigen Sohn namens Cassius mit ihrem Ex-Partner Morgan O’Kane.

Im April sprach der ‚Gossip Girl‘-Star darüber, erneut Vater zu werden. „Es sind eineiige Jungs, also haben wir jetzt vier Söhne“, erzählte er gegenüber ‚Access Hollywood‘. „Und wisst ihr, ich meine das wirklich ernst. Es klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber die Welt braucht mehr gute Männer – also liegt der Druck bei uns, sie gut zu erziehen.“

Einen Monat später verriet der 38-Jährige bei einem Auftritt in der ‚Tonight Show with Jimmy Fallon‘: „Es ist aufregend. Natürlich ist es auch eine gute Portion Realität. Jedes Mal, wenn ich das Ultraschallbild sehe, fühlt es sich einfach großartig an. Und als Einzelkind ist es für mich besonders berührend, sie zusammen zu sehen.“