Mutige Lippenfarben sind Trend Perfekter Kussmund: Auf den Lippen tragen wir jetzt leuchtendes Orange

Die Farbe Orange auf den Lippen sorgt für eine selbstsichere Ausstrahlung. (the/spot)

SpotOn News | 27.03.2024, 16:41 Uhr

Orange zieht alle Blicke auf sich und strahlt Selbstbewusstsein aus. Mutige Frauen greifen jetzt zum Lippenstift in leuchtenden Orangetönen - nicht nur für den legeren After-Work-Drink, sondern auch im Business-Alltag!

Die Zeiten, in denen auffällig geschminkte Lippen nur für besondere Anlässe reserviert waren, sind vorbei. Im Frühling und Sommer 2024 wird leuchtendes Orange zur ultimativen Trendfarbe auf den Lippen – eine Farbe, die nicht nur Aufmerksamkeit erregt, sondern auch Selbstbewusstsein und Stil ausstrahlt. Von leuchtend hellen Orangetönen bis hin zu kräftigen Neon-Nuancen – die Lippen werden jetzt zum Blickfang und sorgen für Auftritte mit Statement-Charakter.

Denn die einst als ausschließlich partytauglich geltenden, auffälligen Lippenfarben haben jetzt auch ihren Weg in den Arbeitsalltag gefunden. Mutige und selbstsichere Frauen tragen sie nicht nur beim After-Work-Drink in der schicken Bar, sondern auch im Büro-Alltag und als bewusstes Stilmittel in seriösen Business-Meetings. Warum? Orange symbolisiert nicht nur Individualität, sondern verleiht als Lippenstiftfarbe auch ein Gefühl von Selbstsicherheit und Stärke. Orange als Farbe steht für Einfallsreichtum, Abenteuerlust und Freude – Eigenschaften, die besonders in der Kreativbranche geschätzt werden.

Das sind die idealen Orange-Töne für die Lippen

Der ideale Farbton für die Lippen ist ein sattes Hell-Orange oder sogar ein auffälliges Neon-Orange. Diese Töne wirken nicht nur selbstsicher und offen, sondern auch modern und frisch im Vergleich zu dunkleren Nuancen. Dennoch ist beim Schminken Vorsicht geboten: Orange kann schnell blass machen. Personen mit einem leicht rosafarbenen Hautton sollten daher eher auf Orange auf den Lippen (und im Gesicht) verzichten, um einen unvorteilhaften Effekt zu vermeiden.

Bold Lips, also auffällig geschminkte Lippen, kommen am besten auf zart gebräunter Haut zur Geltung. Um diesen Effekt zu verstärken, empfiehlt es sich, einen matten Bronzer zu verwenden. Dieser wird gezielt auf die Stellen gestäubt, die in der Sonne zuerst braun werden: der Stirnansatz, die Wangen und der Nasenrücken. Dadurch wirkt das Gesamtbild natürlich und strahlend.

So verleiht man dem Beauty-Look mehr Frische

Wer dem Look noch etwas mehr Frische verleihen möchte, kann etwas Rouge in einem ähnlichen Ton wie den Lippenstift wählen. So bleibt das Gesicht harmonisch und wird nicht zu bunt. Extra-Tipp: mit den Fingern etwas von der Lippenfarbe auf die Wangenknochen tupfen, um einen subtilen Farbübergang zu erzeugen.

Der Trend zu leuchtenden Orange-Lippen setzt ein klares Statement: Es ist an der Zeit, mutig zu sein und sich mithilfe seines Make-ups zu trauen, ein farbenfrohes Statement zu setzen. Wer Orange auf den Lippen trägt, zeigt der Welt seine Persönlichkeit!