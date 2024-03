Musik Perrie Edwards: Ihre Single wurde von Ed Sheeran geschrieben

Die Little Mix-Sängerin wurde von ihrem britischen Musikerkollegen bei der Arbeit an ihren Solosongs unterstützt.

Ed Sheeran hat Perrie Edwards‘ erste Solosingle geschrieben.

Der britische Singer-Songwriter hat sich mit der ehemaligen Little Mix-Sängerin zusammengetan, um an ihrer Solomusik zu arbeiten. Ein Insider verrät gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘, dass Ed von dem entstandenen Song so überzeugt war, dass er zu Perrie gesagt habe: „Das ist deine erste Single.“

Die 30-Jährige soll einige kleinere Änderungen am Songtext vorgenommen haben, bevor sie den Track aufnahm und das Video letzten Monat in Kapstadt drehte. Es wird erwartet, dass der Song in den nächsten Wochen veröffentlicht wird.

Über die Kollaboration der beiden Musiker verriet ein weiter Insider gegenüber ‚The Sun on Sunday‘: „Perrie nimmt sich Zeit für ihr Solo-Debütalbum und will es genau richtig machen. Sie respektiert Ed sehr und liebt seine Musik, also war sie sehr daran interessiert, mit ihm an Ideen zu arbeiten.“

Die ‚Black Magic‘-Interpretin steht bei Columbia Records unter Vertrag und teilte zuvor mit, wie glücklich sie darüber ist, dass sie sich für ihre neue Musik Zeit nehmen kann, ohne Druck von ihrem Label zu bekommen. „Mein Label hat mir gesagt, ich solle einfach mit dem Strom schwimmen und es genießen zu entdecken, wie mein Sound sein wird. Ich fühle mich so glücklich, einfach nur Spaß zu haben“, erzählte sie im Gespräch mit ‚Grazia‘.