Stars Peter André: Sohn Junior soll seine Musikkarriere nicht überstürzen

Junior Andre and Peter Andre - AVALON - London - July - 2022 - O2 Silver Clef Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.02.2026, 12:00 Uhr

Peter Andre encouraged his son Junior not to rush into the music industry despite early chart success, stressing the importance of enjoying teenage life.

Peter André hat seinem Sohn Junior geraten, seine Musikkarriere nicht überstürzt anzugehen.

Junior war 17 Jahre alt, als er 2022 seine Debütsingle ‚Slide‘ veröffentlichte, die die britischen iTunes-Charts anführte. Obwohl Peter stolz auf den frühen Chart-Erfolg seines Sohnes war und ihn dabei unterstützte, erinnerte er Junior daran, wie wichtig es ist, das Leben als Teenager zu genießen.

Inzwischen arbeite der 20-Jährige an neuem Musikmaterial – drei Jahre nach seinem letzten Song ‚Only One‘. „Er hat ein paar großartige Songs, an denen er gerade arbeitet“, erzählte Peter gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘. „Eines der Dinge, die ich ihm gesagt habe, war: ‚Ja, du willst Musik machen, und ja, du hast ein paar Songs veröffentlicht, die sehr gut gelaufen sind – aber du musst trotzdem noch Teenager sein.'“

Peter, der Mitte der 1990er-Jahre berühmt wurde und nach der Veröffentlichung seines Hits ‚Mysterious Girl‘ im Jahr 1996 schnell zu einem der größten Popstars Großbritanniens aufstieg, fügte hinzu: „Und ich erinnere mich daran, wie ich mit 18 einfach nicht wollte, dass er in diese so verrückte Welt hineinfällt, ohne wirklich erlebt zu haben, wie es ist, ein Kind zu sein.“ Junior stammt aus Peters früherer Ehe mit Model Katie Price. „Und er ist in einer Beziehung. Er ist offensichtlich sehr glücklich. Das kann er selbst erzählen“, ergänzte der Musiker. „Aber er konnte sich wirklich Zeit lassen und es dann machen, wenn er bereit war.“ Pete habe Junior deshalb gesagt: „Überstürz es nicht, Sohn.“