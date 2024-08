In seiner Heimat Peter Maffay für Engagement in Rumänien geehrt

Peter Maffay gründete im Jahr 2000 eine Stiftung. (paf/spot)

SpotOn News | 03.08.2024, 17:46 Uhr

Peter Maffay engagiert sich neben seiner Musikkarriere mit seiner Stiftung in mehreren Ländern, darunter seiner alten Heimat Rumänien. Dort hat er als Anerkennung für sein gemeinnütziges Handeln den Ehrenstern erhalten.

Peter Maffay (74) ist am Samstag (3. August) beim Großen Sachsentreffen für sein soziales Engagement geehrt worden. Der Musiker, der aus dem rumänischen Siebenbürgen stammt, erhielt von der Föderation der Siebenbürger Sachsen den Ehrenstern, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Der Sänger setzt sich mit der "Peter Maffay Stiftung" seit 2009 in Rumänien für traumatisierte Kinder ein.

Engagement in Rumänien

In dem Dorf Radeln in seiner alten Heimat gründete er ein Feriendorf für Heranwachsende mit Traumata. Darüber hinaus verbesserte er die dortige Infrastruktur, indem er unter anderem ein Ärztehaus und eine Kultureinrichtung baute. Für seine Mühen erhielt der Songwriter bei den Feierlichkeiten in Herrmannstadt (rumänisch: Sibiu) die besondere Auszeichnung.

In seiner Dankesrede sprach er "Bild" zufolge von sich und die Siebenbürger Einwohner als Brückenbauer. Diese seien da, um "zu verbinden, zu überwinden, vor allem dort, wo sich Gräben auftun, und Brüche, die unser Miteinander belasten oder gar zum Erliegen bringen", wie ihn das Medium zitierte. Sein Hit "Über 7 Brücken musst du geh'n" hätte ebenso "Nach Siebenbürgen musst Du geh'n" genannt werden können, sagte er "Bild" zufolge.

Gefragter Ehrengast

Der Verband der Siebenbürger Sachsen aus Deutschland teilte auf Instagram ein Bild, auf dem ein Besucher der Veranstaltung in traditioneller Tracht Maffay umarmt. "Nicht alle wollten ein Foto mit Peter Maffay, manche wollten auch einfach nur eine Umarmung", kommentierte der Account den süßen Schnappschuss.

Maffay besucht das Event nicht nur als Zuschauer. Am Sonntag (4. August) gibt der Sänger ein Konzert auf dem Fest. Seinen Auftritt habe er per Videobotschaft auf Deutsch und Rumänisch angekündigt, heißt es auf der Website der "Siebenbürgischen Zeitung". Bei seiner Performance werde ihn sein Sohn Yaris (20) unterstützen. Doch sie kämen nicht allein: Die Zeitung schreibt, Maffay werde "mit seinem 40-köpfigen Team" anreisen. Einen großen Auftritt hat der Musiker diese Woche bereits hinter sich. Am Mittwoch kam er überraschend für einen Song von Bülent Ceylan (48) beim Wacken Open Air auf die Bühne.