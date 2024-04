Moderator Thorsten Schorn übernimmt Peter Urban zur ESC-Nachfolge: „Mit Tipps halte ich mich zurück“:

Peter Urban (l.) wird von "Shopping Queen"-Stimme Thorsten Schorn als Kommentator beim Eurovision Song Contest abgelöst. (ae/spot)

SpotOn News | 10.04.2024, 08:32 Uhr

Seit 1997 hat Peter Urban den Eurovision Song Contest kommentiert. Nun steht sein Nachfolger fest. Thorsten Schorn übernimmt in diesem Jahr. In Sachen Tipps will sich ESC-Ikone Urban aber lieber zurückhalten.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang kommentierte Peter Urban (75) den Eurovision Song Contest im deutschen Fernsehen. Gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news erklärt er, warum er seinem Nachfolger Thorsten Schorn (48) lieber keinen Rat gibt.

"Für die Kommentierung des ESC muss jede Person ihren eigenen Weg finden – mit Tipps halte ich mich daher zurück", betont die ESC-Legende, die im vergangenen Jahr den Rücktritt verkündete. Stattdessen schickt er seelische Unterstützung: "Ich gebe Thorsten Schorn auf jeden Fall die besten Wünsche mit auf den Weg!" Wenn dieser im Mai erstmals das Halbfinale sowie das Finale des europäischen Musikwettbewerbs kommentieren wird, schaut NDR-Star Peter Urban auf jeden Fall zu: "Und natürlich werde ich den ESC verfolgen."

Glückwünsche für den ESC-Neuen

Am 9. April hatte der NDR die Personalie offiziell verkündet. Moderator Schorn ist bekannt aus Radio und Fernsehen, unter anderem als Spielleiter der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Thomas Gottschalk (73), Günther Jauch (67) und Barbara Schöneberger (50) sowie als Off-Stimme der VOX-Sendung "Shopping Queen".

Nach der Bekanntgabe meldeten sich einige RTL-Kollegen mit Glückwünschen in den sozialen Netzwerken zu Wort. Meteorologe Paul Heger etwa gratulierte: "Woooow! Glückwunsch! Viel Erfolg, Spaß und toi toi toi." Moderator Jan Malte Andresen (51) meinte: "Ach wie schön! Douze Points." Und Stylistin Krissi van der Viven, die unter anderem für die Looks bei "Let's Dance" verantwortlich zeichnet, schrieb in ihrer Instagramstory "Ich freue mich soooo sehr für dich" und schickte dazu vier rote Herzen. Die ARD vergab ebenfalls schon mal die beste Wertung: "Von uns 12 Punkte."

Isaak vertritt Deutschland

Der ESC 2024 findet im schwedischen Malmö statt. Für Deutschland tritt Sänger Isaak (29) mit seinem Song "Always On The Run" an. Die Halbfinals gibt es am 7. und 9. Mai ab 21:00 Uhr live auf ONE, "eurovision.de" und in der ARD-Mediathek zu sehen. Das Finale beginnt am 11. Mai ab 21:00 Uhr ebenfalls im Ersten, in der Mediathek oder auf der Webseite.