Stars Phil Collins: Er kann noch immer nicht spielen

Phil Collins - Genesis 1979 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.12.2024, 16:00 Uhr

Phil Collins kann nach seinen Gesundheitsproblemen immer noch nicht mehr Schlagzeug spielen.

Der 73-jährige Genesis-Musiker verlor vor fast drei Jahren die Fähigkeit, sein Schlagzeug zu spielen, ging im März 2022 in den Ruhestand und hat seinen Fans nun ein herzzerreißendes Update zu seinem Zustand gegeben.

In der Dokumentation ‚Phil Collins: Drummer First‘, die auf YouTube veröffentlicht wurde, sagt er: „Es ist immer noch nicht ganz real für mich. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, Schlagzeug zu spielen. Dass das plötzlich nicht mehr möglich ist, ist ein Schock.“ Phil nahm seinen ersten Satz Drumsticks im Alter von fünf Jahren in die Hand und sagt, dass das mühsame Spielen an seinen Händen und Beinen „seinen Tribut“ gefordert habe. Zu seiner Entscheidung, in den Ruhestand zu gehen, fügte er hinzu: „Wenn ich das, was ich getan habe, nicht so gut machen kann, wie ich es getan habe, würde ich mich lieber entspannen und nichts tun. Wenn ich eines Tages aufwache und ein Paar Drumsticks halten kann, dann werde ich das auch tun. Aber ich habe das Gefühl, dass ich meine Flugmeilen aufgebraucht habe.“

Auch der Sohn des Grammy-Gewinners und Schlagzeug-Nachfolger Nic Collins wurde für die Dokumentation interviewt. Er wies darauf hin, dass Musiker und „Leute in Bands im Allgemeinen“ denken, dass sie „unbesiegbar“ sind. Der 23-jährige Nic sagte: „Ich glaube, das ist es, was es bei meinem Vater ausmacht – es ist einfach dieses Gefühl von: ‚Du bist ein Schlagzeuger, du bist unbesiegbar, du machst, was du tust.‘ Aber man weiß nicht, dass es auf lange Sicht einen Tribut fordern wird.“