Stars Phoebe Dynevor und Cameron Fuller haben offenbar geheiratet

Cameron Fuller and Phoebe Dynevor - AVALON - Hollywood - April 2025 - Drop premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2026, 09:00 Uhr

Berichten zufolge hat die 'Bridgerton'-Schauspielerin ihrem Partner am Wochenende in der Provence das Jawort gegeben.

Phoebe Dynevor und Cameron Fuller haben Berichten zufolge geheiratet.

Das Paar soll sich am Samstag (5. September) auf einem Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert, dem Le Mas des Poiriers in der französischen Provence, vor Freunden und Familienmitgliedern das Jawort gegeben haben. Zu den Gästen sollen auch Phoebes Mutter Sally Dynevor sowie ihre Schwester Hattie Dynevor gehört haben. Ein Insider verriet gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „Phoebe und Cameron haben am Samstag geheiratet und könnten nicht glücklicher sein. Sie hat diese Hochzeit monatelang gemeinsam mit ihrer Mutter Sally geplant. Am Ende war alles einfach perfekt.“

Phoebe habe die Location bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit Cameron besucht und sich sofort in das Anwesen verliebt. „Es liegt sehr abgeschieden und ist optisch wunderschön“, ergänzte der Insider. „Sie gaben sich vor ihren Freunden und Familienmitgliedern das Jawort, bevor es ein gemeinsames Essen gab. Am Abend wurde bei Getränken getanzt und gefeiert.“ Erst einen Monat zuvor hatte die ‚Bridgerton‘-Darstellerin ihren Junggesellinnenabschied im Londoner Fünf-Sterne-Hotel Broadwick Soho gefeiert, das 1.500 Pfund pro Nacht kostet.

Cameron, bekannt aus ‚The Goldbergs‘, soll Anfang des Jahres einen ruhigen Junggesellenabschied im Kreis seiner Familie und enger Freunde gefeiert haben. Ihre Verlobung bestätigten die beiden Stars im Mai 2024 bei der Met Gala in New York, nachdem sie etwas mehr als ein Jahr zusammen gewesen waren. Im Februar 2025 verriet Hattie Dynevor der ‚Daily Mail‘ weitere Details über die Verlobung. Demnach machte Cameron – der Sohn von Hollywood-Produzent Brad Fuller – Phoebe während eines Aufenthalts in den englischen Cotswolds im Kreis ihrer Familie einen Heiratsantrag. Die 31-Jährige soll dabei in Tränen ausgebrochen sein.

Sally Dynevor, die vor allem durch ihre langjährige Rolle als Sally Metcalfe in der britischen Seifenoper ‚Coronation Street‘ bekannt ist, sprach bereits früher über die Verlobung ihrer Tochter. In der TV-Sendung ‚Loose Women‘ schwärmte sie: „Meine Tochter hat sich gerade verlobt … Er ist wunderschön, er ist ein so lieber Mann. Ich bin so, so glücklich. Ich bin begeistert – das hat mein Jahr wirklich versüßt.“