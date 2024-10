Stars Pietro Lombardi: Er spricht auf der Bühne über Gewalt-Skandal

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2024, 14:00 Uhr

Pietro Lombardi hat sich bei einem Konzert in Bielefeld erstmals zu den aktuellen Gerüchten bezüglich seiner Beziehung mit Laura Maria Rypa geäußert.

Trotz der Berichte über angebliche Gewalt in ihrer Beziehung betonte Pietro jetzt bei dem Auftritt, dass das Paar noch immer zusammen sei.

„Manchmal sind Zeiten hart. Aber bei einer Sache, da kann ich euch beruhigen: Laura und ich waren nie getrennt und sind es auch nicht.“ Mit diesen Worten begrüßte Pietro die Fans laut RTL bei seinem Konzert in Bielefeld. Er räumte ein, dass ihn die Negativschlagzeilen belastet haben, da er ein Mensch mit Gefühlen sei. Aber: „Ich versuche heute für euch trotzdem den schönsten Abend zu machen, den es gibt.“ In Bezug auf die Vorfälle vom 7. Oktober sagte sein Anwalt zuvor, dass es lediglich Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Paar gegeben habe, jedoch keine körperliche Gewalt. Diese Stellungnahme bekräftigte Pietro Lombardi auch bei seinem Auftritt. Er fügte hinzu: „Ich glaube, das können wir zusammen schaffen, denn uns kriegt keiner runter.“

Der Skandal wurde durch Berichte über mutmaßliche Streitigkeiten und Gewaltvorwürfe ausgelöst, was in den sozialen Medien und in der Presse breit diskutiert wurde. Fans und Medien spekulierten darüber, ob es eine Trennung zwischen ihm und seiner Verlobten gegeben habe. Lombardi nutzte die Gelegenheit bei seinem Konzert, um Klarheit zu schaffen. Die Fans honorierten seine Offenheit und Ehrlichkeit mit Applaus und Unterstützung.