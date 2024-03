Stars Pietro Lombardi: Laura wird ihn überraschen

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.03.2024, 16:11 Uhr

Die Influencerin verrät dem Sänger vorerst nicht, welches Geschlecht ihr ungeborenes Kind hat.

Laura Maria Rypa will Pietro Lombardi mit dem Babygeschlecht überraschen.

Wird es ein Junge oder wird es ein Mädchen? Diese Frage stellt sich derzeit wohl auch der 31-jährige DSDS-Star. In wenigen Monaten werden Pietro und Laura ihr zweites gemeinsames Kind zur Welt bringen, doch ob auf ihren ersten gemeinsamen Sohn Leano Romeo ein weiterer Junge folgt oder ob die Influencerin doch eine Tochter erwartet, wird sie ihrem Liebsten vor der Geburt womöglich gar nicht verraten. Derzeit tappen die werdenden Eltern noch beide im Dunkeln, doch wie Laura jetzt auf Instagram preisgab, wird sie bereits beim nächsten Arzttermin das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes erfahren. „Vor allem will ich Pietro damit überraschen“, kündigte die 28-Jährige ihren Followern an. Ob sie das Geheimnis wirklich bis zur Geburt für sich behalten will, weiß Laura allerdings selbst noch nicht genau, weshalb sie kurzerhand eine Umfrage startete. Der Großteil der Netzgemeinde riet der baldigen Zweifach-Mama daraufhin dazu, Pietro schnellstmöglich über das Geschlecht des Kindes zu informieren.

Viele Fans des Paares glauben derweil zu wissen, dass Laura ein Mädchen erwartet. Grund für diese Vermutung ist ihre Aussage, sich während der zweiten Schwangerschaft ganz anders zu fühlen als beim ersten Mal. Unter anderem habe die Social-Media-Schönheit ganz andere Schwangerschaftsgelüste als bei Leano. „Dieses Mal ist es Götterspeise. Keine Ahnung, wie viel ich am Tag davon esse. Drei Stück aber mindestens“, verriet Laura vor kurzem in einer Instagram-Story.