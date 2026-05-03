Stars Pietro Lombardi nach Trennung: So beschreibt er die Beziehung zu Laura Maria Rypa

Laura Maria Rypa - Pietro Lombardi - Avalon - November 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.05.2026, 18:00 Uhr

Pietro Lombardi Beziehung zu Laura Maria Rypa sorget seit Monaten für Schlagzeilen. So steht er wirklich zu ihr.

Pietro Lombardi Beziehung zu Laura Maria Rypa sorget seit Monaten für Schlagzeilen: erst Trennung, dann Annäherung, dann wieder Streit.

Jetzt gibt der Sänger selbst Einblick in das, was wirklich zwischen ihm und seiner Ex läuft. Und seine Worte zeigen: Die Gefühle sind alles andere als eindeutig.

Im Podcast ‚Patchwork Boys‘ mit Oliver Pocher macht Lombardi zunächst klar, dass es kein offizielles Liebes-Comeback gibt. Als Oliver Laura als seine Freundin bezeichnet, reagiert er direkt: „Sind wir wieder zusammen, oder was?“ Doch gleichzeitig beschreibt er ihre Verbindung so offen wie selten zuvor: „Wir sind ein Extremfall. Einen Tag ist es so, einen Tag ist es so.“ Sein Fazit fällt deutlich aus: „Hassliebe. Man liebt sich, man hasst sich.“ Trotz aller Spannungen setzt Lombardi klare Prioritäten, vor allem für die gemeinsamen Söhne Leano (3) und Amelio (1): „Wenn man gegen seine Ex-Freundin stichelt, stichelt man auch gegen seine Kinder.“ Und auch im Ernstfall will er da sein und würde jederzeit springen, wenn seine Familie etwas brauche. Für die Zukunft hat er einen klaren Wunsch: Er möchte, dass seine Kinder wissen, dass ihre Eltern zwar nicht zusammen sind, aber immer respektvoll miteinander umgehen: „Mit Mama hat’s nicht geklappt, aber du hast nie schlecht über Mama geredet.“

Nach der Trennung im September 2025 hat sich für Pietro Lombardi im Alltag einiges verändert. Statt in der gemeinsamen Villa lebt er aktuell bei Oliver Pocher in Köln – in einer ungewöhnlichen Männer-WG mit eigenem Zimmer im Keller. Aus dieser Situation entstand auch das neue, gemeinsame Projekt: Pietro ersetzte Olivers Ex Sandy Meyer-Wölden in seinem Podcast ‚Die Pochers! Frisch recycelt – Olli und Pietro‘, der schließlich zu ‚Patchwork Boys‘ wurde. Lombardi erinnerte sich in der ersten Podcast-Folge an die Anfrage: „Du hast geschrieben: Ruf mich an, es ist wichtig.“ Dass er zugesagt hat, liegt vor allem an der Freundschaft der beiden. Lombardi betonte schon zuvor bei Instagram: „100 Prozent. Oliver ist ein wahrer Freund. Egal in welcher Phase, er war immer da.“