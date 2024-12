Stars Pietro Lombardi und Laura: Diss gegen Sarah zu Silvester?

Laura Maria Rypa - Pietro Lombardi - Avalon - November 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.12.2024, 14:00 Uhr

Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa lassen ein durchwachsenes Jahr hinter sich.

Im August kam ihr Sohn Amelio zur Welt; eine große Freude für die jungen Eltern. Einige Monate später folgte dann aber der Zusammenbruch des Glücks, als ein Streit zwischen ihnen so sehr eskalierte, dass die Polizei anrücken musste. Pietros DSDS-Jury-Aus war die Folge. Sticheleien auf Instagram lassen nun vermuten, dass ausgerechnet Pietros Ex Sarah Engels diese schlechten Nachrichten freuten.

„Trotz allem, was eine einzelne Person versucht, uns in den Weg zu legen, bin ich unendlich dankbar für meine kleine Familie, die immer an meiner Seite steht.“ Das schreibt Pietros Verlobte Laura Maria Rypa zu einem Familienfoto in ihrer Instagram-Story. Darauf ist sie mit Pietro und den gemeinsamen Söhnen Amelio und Leano zu sehen. Und weiter: „Kein Versuch, uns zu brechen, kann unsere Liebe und Stärke zerstören.“

Klingt wie ein Abschied aus einem weniger guten Jahr und wie ein letzter Diss zum Jahreswechsel, der sich gegen Pietros Ex Sarah Engels richtet, mit der er Sohn Alessio hat. Denn mit ihr soll es abseits der Social Media-Kameras immer wieder krachen. „Sarah ist eifersüchtig auf Pietro und Laura“, soll ein Nahestehender von Pietro zuvor gegenüber ‚Bild‘ gesagt haben. Außerdem soll Sarah gehofft haben, dass Pietros Karriere nach den Gewaltvorwürfen im Herbst „nun für immer vorbei ist“. Was wirklich hinter diesen vagen Zeilen steckt, wissen aber wohl nur die drei.