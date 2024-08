Parteitag der Demokraten Pink und Tochter Willow Sage singen gegen Trump-Politik

Willow Sage und Pink auf der Bühne der Demokraten. (mia/spot)

SpotOn News | 23.08.2024, 16:03 Uhr

Eine besonders stolze Pink hat beim Parteitag der Demokraten zusammen mit ihrer 13-jährigen Tochter Willow Sage ein musikalisches und politisches Statement gesetzt.

Pink (44) hat am Donnerstag in Chicago beim Parteitag der Demokraten einen besonderen Auftritt hingelegt: Zusammen mit ihrer Tochter performte die Sängerin eine emotionale Version ihres Songs "What About Us" und setzte damit ein politisches Statement.

Anklage an Trumps Politik

Der 2017 erschienene Song gilt als Anklage an Trumps Politik, die die Rechte von Minderheiten wie Einwanderern und Homosexuellen in Amerika eingeschränkt und mit Versprechen gebrochen hat. Unter anderem heißt es darin: "Und was ist mit uns? Was ist mit all den Malen, als du sagtest, du hättest die Antworten? Und was ist mit uns? Was ist mit all den zerbrochenen Happy-Ends? Oh, was ist mit uns? Was ist mit all den Plänen, die in einer Katastrophe endeten?"

Die Zeilen trug Pink mit ihrer Tochter Willow Sage (13) und Backround-Sängerinnen auf der Bühne vor, während die zahlreichen Zuschauer in pinkes Licht gehüllt wurden. Die (Nachwuchs-)Sängerinnen wurden dabei nur von einer Gitarre begleitet und konnten ihre Stimmgewalt so optimal unter Beweis stellen. Neben Pink und ihrer Tochter standen zuvor schon andere Musiker auf der Bühne der Demokraten, unter anderem Stevie Wonder (74) und John Legend (45).

Pink, ganz die stolze Mama

Neben dem politischen Statement scheint es auch ein besonderer Mutter-Tochter-Moment für die Sängerin und ihren Sprössling gewesen zu sein. Der Stolz in Pinks Gesicht über ihre begabte Tochter war nicht zu übersehen, zwischenzeitlich hielten sich die beiden während der Performance an den Händen, wie auf Videos zu sehen ist, die auf X geteilt worden.

Pinks Einsatz für die Demokraten ist keine Überraschung: Erst letzten Monat hatte die Musikerin Vizepräsidentin Kamala Harris (59) bei einer Spendenaktion geholfen. Auch 2020 hatte sie US-Präsident Joe Biden (81) und seine Vizepräsidentin mit einem Auftritt auf einem virtuellen Event unterstützt.