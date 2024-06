Musik Pixie Lott: Musikindustrie ist mittlerweile ganz anders

Bang Showbiz | 26.06.2024, 08:00 Uhr

Die Sängerin bereitet sich auf die Veröffentlichung ihres Comeback-Albums vor.

Pixie Lott findet, dass sich die Musikindustrie in den letzten zehn Jahren sehr verändert hat.

Die britische Popsängerin wird demnächst mit ‚Encino‘ ihr erstes Album seit einem Jahrzehnt herausbringen. Zuletzt hatte sie 2014 das selbstbetitelte Album ‚Pixie Lott‘ veröffentlicht. Im Gespräch mit ‚MailOnline‘ reflektiert die 33-Jährige darüber, wie sich die Branche in den letzten Jahren entwickelt hat.

„Es fühlt sich verrückt an, dass es schon zehn Jahre her ist, weil ich einfach nicht weiß, wie das passiert ist. Ich habe in den zehn Jahren viele verschiedene Dinge gemacht, aber ich hätte nie gedacht, dass es so lange dauern würde, ein Album zu veröffentlichen“, räumt Pixie ein. „Ich habe das Gefühl, dass sich die Musikindustrie so sehr verändert hat und dass ich immer noch dabei bin, alles zu lernen, weil mein Gehirn noch auf dem Stand von früher ist.“

Doch inwiefern ist die Branche eigentlich anders geworden? „Früher hieß es immer: ‚Wir werden das Album promoten und uns dann auf die Veröffentlichungswoche konzentrieren und dann die Chartplatzierung anstreben‘, und jetzt reden die Leute überhaupt nicht mehr darüber“, erläutert die Musikerin. „Es hat sich auch dahingehend geändert, dass die Leute ständig neue Songs herausbringen. Es ist sehr schnelllebig und dieses Album ist eigentlich das komplette Gegenteil davon.“